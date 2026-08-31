Enrico Macias contraint de vendre sa maison à Saint-Tropez : mais pourquoi est-il si endetté ?

Après deux décennies de bataille judiciaire, Enrico Macias doit finalement régler une dette d'environ 30 millions d'euros. Une somme qui le contraint à vendre sa splendide villa de Saint-Tropez.

Enrico Macias se sépare de sa sublime villa de Saint-Tropez. Cinquante ans après l'achat de ce véritable refuge situé à l'entrée du golfe, qui répond au doux nom d'Accadia, en référence à un village italien, l'artiste a dû se résigner à vendre son lieu de villégiature. Une décision qui fait suite à sa condamnation à verser 30 millions d'euros aux liquidateurs d'une banque en faillite.

À l'origine de cette affaire, tout a commencé par un prêt contracté en 2007 par Enrico Macias et sa femme auprès de la filiale luxembourgeoise de la banque islandaise Landsbanki. Un prêt alors garanti par leur villa. L'objectif était de pouvoir financer des travaux importants de la demeure. Mais sur les 35 millions d'euros empruntés par le couple, comme le révèle La Tribune Dimanche seulement neuf millions d'euros ont réellement servi aux travaux. Le reste, soit 26 millions d'euros, a été placé par le couple dans des contrats d'assurance-vie dans le cadre d'un savant montage financier.

Enrico Macias victime d'une escroquerie

Or, problème : "Le risque du montage était démesuré par rapport aux chances de réussite, c'était ça l'autre partie de la fraude. On faisait croire aux gens que le prêt allait s'autorembourser grâce aux rendements, c'est ridicule de croire que ça pouvait marcher", a expliqué l'avocat d'Enrico Macias. Un an après ce prêt, en 2008, la banque islandaise a fait faillite. Le remboursement de ce prêt a donc été réclamé par les liquidateurs de la banque, laissant place à un conflit judiciaire qui aura donc duré près de 20 ans.

Au moment où tout éclate, Enrico Macias est loin d'être le seul client lésé par l'"equity release", sorte de prêt viager. Près de 150 épargnants français se retrouvent dans l'impasse, contraints de rembourser 100% de leur prêt alors qu'ils n'en ont pas les moyens, rappelle Nice-Matin. Condamné par la justice luxembourgeoise à verser 30 millions d'euros, Enrico Macias a réclamé la nullité du prêt et attaqué la banque en justice. Il aura donc passé près des deux dernières décennies à contester cette décision, avant de finalement se résoudre, en 2025, à vendre la maison de Saint-Tropez à plus de 30 millions d'euros et parvenir, enfin, à un accord avec les liquidateurs.