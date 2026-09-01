Lionel Richie hospitalisé en soins intensifs : un deuxième malaise en quelques semaines, de quelle maladie souffre-t-il ?

Lionel Richie a été hospitalisé en soins intensifs le samedi 29 août à l'issue de son concert à Saint-Louis, dans le Missouri. Ce n'est pas la première fois que le chanteur est pris d'un important malaise sur scène.

Le show n'a pas eu le final escompté. Lionel Richie a été hospitalisé le samedi 29 août à l'issue du concert qu'il donnait à Saint-Louis, dans le Missouri. Si le chanteur de 77 ans a assuré la première partie du spectacle sans trop de difficultés apparentes, il a été pris d'un malaise dans la soirée rapporte TMZ. L'état de santé de Lionel Richie s'est dégradé au fur et à mesure du concert sous les yeux inquiets des spectateurs. Il était impossible d'ignorer le malaise de la star qui a peiné à finir le show et n'a pas assuré la performance prévue pour le final sur son tube All night long. Une chaine a été apportée au chanteur pour qu'il puisse s'asseoir sur scène et terminer sa prestation, non sans difficultés.

Lionel Richie n'a donc pas fait de rappel sur scène et a été conduit par ses équipes à l'hôpital dès la fin du concert. L'entourage de l'artiste pensait que ce dernier souffrait d'une "légère déshydratation", les médecins ont cependant jugeaient l'état du chanteur suffisamment inquiétant pour l'admettre en soins intensifs. Des examens ont été menés, mais les résultats n'étaient toujours pas disponibles dans la soirée du lundi 31 août.

Un précédent malaise de Lionel Richie au début de sa tournée

Ce n'est pas la première fois que Lionel Richie est victime d'un malaise sur scène. Un scénario similaire s'était produit en juin dernier alors que l'interprète de Say you, say me lançait sa tournée nord-américaine au Grand Casino Arena de Saint Paul, dans le Minnesota. Le chanteur avait interrompu le spectacle pendant 40 minutes après un malaise et avait finalement été contraint d'annuler le concert. Il avait montré des signes de faiblesses en demandant à s'asseoir à plusieurs reprises durant le show. Plus tard, le chanteur a annulé deux concerts à Chicago et Columbus dans l'Ohio.

La tournée de Lionel Richie est donc à nouveau perturbée par des problèmes de santé. Signe que le chanteur est souffrant d'un mal plus grave ? Ni lui, ni son équipe n'ont communiqué à ce sujet. En juin, après son premier malaise et l'annulation du concert, Lionel Richie avait gardé le silence sur sa santé et avait fait un retour sur scène une semaine plus tard sans donner plus d'explications. Est-ce que le chanteur adoptera la même stratégie après son malaise du 29 août l'ayant conduit en soins intensifs ?

L'état de santé de Lionel Richie va être suivi de près ces prochains jours et prochaines semaines. D'autant plus que le tournée du chanteur n'est pas encore terminée : une dizaine de date sont encore prévus du 26 septembre 2026 au 30 janvier 2027.