Patrick Bruel annule sa tournée : on sait combien ça va lui coûter, c'est une vraie fortune

Face aux accusations judiciaires, mais aussi à la fronde de plusieurs maires, le chanteur Patrick Bruel a annoncé ce mardi 1er septembre annuler sa tournée anniversaire "Alors Regarde 35".

Patrick Bruel annule sa tournée. Empêtré depuis des mois dans la médiatique affaire Bruel, le chanteur de 67 ans est accusé par de nombreuses femmes de violences sexuelles. Visé par une trentaine de plaintes et mis en examen dans quatre dossiers, Patrick Bruel faisait depuis plusieurs semaines également l'objet d'une fronde menée par des maires qui refusaient de voir l'artiste se produire sur leur commune. De Chartres à Saint-Étienne, en passant par Laval, Nancy, Dijon ou encore Amiens, tous voulaient qu'il annule sa tournée anniversaire "Alors regarde 35".

"J'ai profondément souhaité que cette tournée, prévue à partir d'octobre, puisse avoir lieu. Si j'ai voulu jusqu'ici la maintenir, ce n'était ni un défi, ni une provocation", assure Patrick Bruel dans un message publié ce mardi en début de soirée sur Instagram. "C'était simplement la volonté de monter sur scène, de faire mon métier ; mais au-delà de mon métier, c'est ma vie depuis toujours", a-t-il poursuivi.

Plus de 150 000 billets à rembourser

"Une tournée, ce n'est jamais un artiste. Ce sont près d'une centaine de personnes. Des femmes et des hommes qui travaillent depuis des mois à la réussite de ces concerts", a insisté Patrick Bruel, avant de s'adresser directement à ses fans : "Et puis et surtout vous. Plus de 150 000 personnes qui attendiez avec tant d'impatience ce rendez-vous." Le chanteur regrette que cette tournée soit malheureusement "l'incarnation d'un débat qui la dépasse". Dans ces circonstances, Patrick Bruel affirme donc avoir pris la décision d'annuler l'ensemble des concerts.

Pas moins de 35 événements étaient prévus entre le 2 octobre et le 21 novembre. Ces suppressions de concerts font toutefois suite à de premières annulations. Patrick Bruel avait déjà annoncé en mai dernier qu'il ne se produirait finalement pas lors d'événements estivaux prévus entre juin et septembre. L'annulation de la tournée complète marque une nouvelle étape. Et cette décision ne sera pas sans conséquence financière pour Patrick Bruel. Télé-Loisirs estimait fin août qu'un tel choix pourrait coûter plus de 20 millions d'euros à l'artiste connu pour produire lui-même ses spectacles.

En effet, ce sont déjà plus de 150 000 billets que l'artiste va potentiellement devoir rembourser, mais aussi une centaine de professionnels (musiciens, techniciens...), mobilisés depuis des mois sur cette tournée, qui vont devoir être payés et dédommagés. Et cela devra sans doute se faire de la poche même de Patrick Bruel puisqu'en cas d'annulations volontaires, les assurances ne couvrent généralement pas les pertes financières, pointaient dès juin Les Échos.