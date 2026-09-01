Cyril Hanouna en couple avec Shana Loustau : pour le couple Macron, ça change tout

Cyril Hanouna a mis fin aux rumeurs en confirmant sa relation avec la chroniqueuse de TBT9 lundi 31 août en plein direct. Une nouvelle qui change la donne pour... les Macron.

Cyril Hanouna et Shana Loustau sont en couple. À l'occasion de la rentrée des médias, le couple a quasiment officialisé en plein direct lundi 31 août 2026. Sur le plateau de Tout beau tout n9euf de W9, le chroniqueur Gilles Verdez a directement questionné le présentateur star sur sa vie privée, en reprenant texto les mots de Paris Match publiés au cours de l'été, après plusieurs mois de rumeurs sur leur idylle : "Cyril ne supporte pas d'être séparé d'elle." Réponse de Cyril Hanouna : "Oui, je ne supporte pas d'être séparé d'elle." Et Shana Loustau de renchérir dans la foulée : "Moi non plus, je ne supporte pas d'être séparée de lui."

Gilles Verdez a enchaîné : "Cherchez-vous un appartement pour vous installer ensemble ?" Ce à quoi les amoureux ont répondu, avec une certaine timidité : "Oui." Une réponse qui a suscité une plaisanterie du nouveau chroniqueur de Tout beau tout N9uf, Jean-Luc Lemoine : "Si ce n'est pas pour être ensemble, c'est pour faire des économies ?" Mais alors que Gilles Verdez semblait avoir bon espoir de poursuivre les questions et révéler toute la vérité au grand jour, Cyril Hanouna, en grand adepte du feuilletonnage, a mis fin à la conversation en lançant, l'air de rien : "Il est 21h16, on se retrouve demain", promettant tout de même que le sujet serait de nouveau abordé "à ce moment-là".

Cyril Hanouna en couple avec Tiphaine Auzière il y a quelques mois

Une chose est sûre, cette nouvelle idylle avec Shana Loustau s'annonce plus simple... du moins, pour Brigitte et Emmanuel Macron. Et pour cause, il y a quelques mois seulement, c'est avec Tiphaine Auzière, l'une des filles de Brigitte Macron, que Cyril Hanouna partageait ses soirées et week-ends en amoureux. Le couple, qui s'est toujours montré plutôt discret sur son histoire, se serait finalement séparé au printemps 2026, avance Gala.

Cette relation entre l'un des animateurs les plus puissants du Paf et une proche du président de la République avait engendré des accusations de proximité entre politique et show-business. D'un point de vue médiatique, la nouvelle amourette entre Tiphaine Auzière et Antoine Lecomte, jeune entrepreneur de 22 ans et étudiant à la Noema Business School, devrait susciter moins d'intérêt et de paparazzades que celle avec Cyril Hanouna, bien que les commentaires, notamment sur leur différence d'âge, resteront nombreux.