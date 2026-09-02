Patrick Bruel fait une confession sur les accusations d'agression

Mis en examen notamment pour des accusations de viol, Patrick Bruel a évoqué pour la première fois une "réflexion personnelle et profonde" sur la "situation" et les accusations qui le ciblent.

L'annonce de l'annulation de la tournée de Patrick Bruel a suscité beaucoup de réactions parmi les associations de défense des femmes et des parties civiles engagées dans les procédures judiciaires. Ce mercredi 2 septembre sur France Inter, Me Corinne Herrmann s'est exprimée au nom de plusieurs plaignantes ce mercredi 2 septembre sur France Inter. L'avocate, qui représente notamment la comédienne et animatrice Flavie Flament, qui accuse Patrick Bruel de l'avoir violée, a eu ces mots : "C'est un basculement, enfin la parole des femmes est entendue". Pour la pénaliste, la renonciation du chanteur constitue "un signe fort" pour l'ensemble des victimes.

"Elles sont soulagées, ça va laisser la place au débat judiciaire et à l'instruction", a poursuivi l'avocate. Selon elle, ses clientes ressentent que "quelque chose a basculé dans notre société, que la société civile les a entendues, leurs craintes pour d'autres femmes, parce que c'était vraiment quelque chose qui les préoccupait".

L'avocate considère que ce "basculement" va désormais "laisser la place au débat judiciaire et à l'instruction". Il va également bénéficier à "d'autres affaires qui concernent d'autres personnes qui sont peut-être connues, mais aussi pour des affaires plus habituelles".

Patrick Bruel, en annonçant hier soir l'annulation de ses 35 concerts, a également évoqué une forme de remise en cause personnelle, avec des mots bien choisis, certainement écrits sous la vigilance d'un conseil. "Je me défendrai, je me battrai pour que mon innocence soit reconnue", a écrit l'artiste mis en examen, en ajoutant : "Me défendre ne m'empêche pas de prendre au sérieux ce qui est dit. Je sais aussi que cette situation m'oblige à m'interroger, à poursuivre une réflexion personnelle, profonde, et à entendre certaines choses avec toute l'attention qu'elles exigent". Une forme de confession sur l'impact intime qu'ont provoqué ces accusations de violences sexuelles. Patrick Bruel admet pour la première fois que la parole des femmes qui le mettent en cause l'ont conduit à une forme d'introspection sur ses comportements passés. Reste qu'il assure toujours n'avoir jamais contraint une femme.

Depuis le 10 juin 2026, le chanteur est mis en examen dans quatre affaires distinctes. Les dossiers portent sur des accusations de viol présumé à Neuilly-sur-Seine en 2008, une accusation de tentative de viol à Bruxelles en 2010, une accusation d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à Perpignan en 2019, ainsi que de harcèlement sexuel à Ajaccio en 2019. L'artiste est également placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres volets. Selon l'avocate Myriam Guedj Benayoun, au moins 31 plaintes ont été transmises au procureur de la République de Nanterre.