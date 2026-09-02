Patrick Bruel "est un séducteur" : les propos de Mimie Mathy sur son ami "harcelé" détonnent

Mimie Mathy a pris la défense de Patrick Bruel après que ce dernier a annoncé l'annulation de sa tournée à cause des accusations de violences sexuelles le visant et des appels à la suppression des concerts.

Patrick Bruel annule ses concerts et Mimie Mathy le regrette. La comédienne a pris la défense du chanteur visé par de nombreuses accusations de violences sexuelles et mis en examen dans quatre affaires pour viol et tentative de viol, ce mercredi 2 septembre sur les ondes de RTL. Si l'interprète de Joséphine, ange gardien n'est pas revenue sur les plaintes concernant Patrick Bruel, elle a présenté le chanteur plus comme une victime de harcèlement que comme une harceleur. "Patrick, c'est un séducteur. Il a été séducteur. Il a été plus harcelé que harceleur, à mon avis. Mais ça, c'est la justice qui en décidera", a-t-elle déclaré.

Mimie Mathy a aussi, et surtout, réagi à l'annulation des concerts de Patrick Bruel annoncée la veille par l'artiste sur ses réseaux sociaux. Elle s'est dit "très triste" de voir son ami "se sentir obligé d'annuler" sa tournée alors que la justice ne s'est pas encore exprimée sur les affaires le concernant. La comédienne n'a pas mâché ses mots et s'est permise une comparaison choc sur les différences de traitements des affaires judiciaires : "On est capable de laisser sortir des mecs qui ont violé une mamie de 83 ans, de les laisser en liberté. Et on est capable de vouloir interdire à un chanteur dont, pour l'instant, la culpabilité, qui est sûrement moindre, n'a pas été prouvée".

"Je trouve dommage de priver le public de Patrick Bruel"

A partir du mois d'octobre, Patrick Bruel devait entamer une tournée anniversaire de 35 dates pour les 35 ans de son album Alors regarde. La multiplication des accusations visant le chanteur a toutefois jeté une ombre sur la série de concerts. Depuis plusieurs semaines de nombreux maires s'opposaient à la venue de l'artiste dans leur ville, tandis que des responsables politiques, dont des membres du gouvernement, appelaient le chanteur à annuler la tournée. Ce qu'a finalement décidé de faire le chanteur le mardi 1er septembre. Patrick Bruel a expliqué avoir "la volonté de monter sur scène" et de "faire [son] métier", mais préférer faire "le choix de l'apaisement" à l'heure où "les conditions ne sont plus réunies pour que ces concerts restent [...] des moments de musique et de partage".

Si les appels des politiques, et d'autres, ont pu pousser Patrick Bruel à annuler ses concerts, Mimie Mathy soutient que "c'est à la justice de trancher" et non à une sorte de tribunal médiatique. "Je pense que c'est au public de décider" tant que "la justice n'a pas tranché", ajoute et insiste la comédienne trouvant "dommage de priver le public de Patrick Bruel". L'artiste a également pointé du doigt les conséquences de l'annulation de la tournée, non pas pour le chanteur, mais pour le "tas de techniciens" qui vont être "mis au chômage". Des conséquences pour le public et les techniciens que Patrick Bruel avait déjà évoqué dans son message la veille en mentionnant la "centaine de personnes [...] qui travaillent depuis des mois à la réussite de ces concerts" et les "plus de 150 000 personnes" attendues lors des 35 dates de la tournée.