Concerts de Céline Dion à Paris : des billets à nouveau disponibles, voici comment les acheter

Les concerts de Céline Dion affichent tous complets. Heureusement pour ceux qui n'auraient pas encore réussi à en dégoter un, les reventes ont ouvert sur la plateforme Ticketmaster.

Assister à un concert de Céline Dion à la Plenitude Arena, entre le 12 septembre et le 17 octobre 2026, impossible depuis bien longtemps ? Contre toute attente, il semblerait que ce ne soit désormais plus le cas. Alors que les concerts de Céline Dion affichent tous complets, la plateforme Ticketmaster a ouvert il y a quelques jours les reventes sécurisées. Les personnes qui souhaiteraient finalement revendre certains de leurs billets peuvent le faire. À noter que lors de cette vente, le revendeur ne pourra pas se faire de plus-value, mais simplement espérer récupérer son investissement initial.

Autre point non négligeable : si Ticketmaster prend des coûts de fonctionnement, ce qui contribue à augmenter le montant total d'un ticket, la plateforme ne pratique pas la tarification dynamique, à savoir le fait de faire varier les prix en temps réel en fonction de l'offre et de la demande notamment. Concrètement, en achetant un billet de Céline Dion revendu sur Ticketmaster, un client devrait racheter un billet quasiment à son prix de vente initial. Par ailleurs, son ticket bénéficiera d'un code-barres régénéré qui assurera la fiabilité du billet. Ainsi, le code-barres en possession du revendeur sera désactivé et un nouveau sera généré et transmis uniquement au nouvel acheteur. Toute fraude devrait ainsi pouvoir être évitée.

Des billets de Céline Dion revendus aux plus... patients !

Pour acheter un billet de Céline Dion, il suffit de se rendre dès à présent sur la plateforme Ticketmaster, de bien cocher "Plenitude Arena" comme lieu pour s'assurer de tomber sur le bon événement et... de s'armer de patience. Car si Le Parisien assurait mercredi après-midi avoir vu des billets de Céline Dion mis à la revente pour le tout premier concert du 12 septembre, 247 ou 299 euros pour des places en tribune haute, ou encore une place en tribune basse à 437 euros pour le concert du 25 septembre, ce mercredi soir, il ne reste, à l'heure où nous écrivons ces lignes, qu'un billet vendu avec une nuit d'hôtel pour 525 euros. Il est donc conseillé de rafraîchir la page régulièrement, de jour comme de nuit, et de ne pas trop hésiter si une place est mise en vente.

Comme le précise par ailleurs Le Parisien, les places revendues sont rarement côte à côte. Bon à savoir également, la plateforme ne permet qu'un seul achat par commande. Un acheteur est donc dans l'incapacité d'acquérir plusieurs billets à différentes dates. Enfin, il faut garder en tête qu'à ce stade, aucun spectateur ne dispose de son billet définitif qui lui permettra de pénétrer dans la Plenitude Arena. Ceux-ci ne seront générés que peu de temps avant le concert. "Vous recevrez un mail d'information dès que les billets définitifs seront disponibles", indique Ticketmaster, qui explique qu'il sera ensuite possible de les télécharger dans l'application FanWallet.