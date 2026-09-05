Greg Guillotin visé par une plainte pour violences conjugales : le youtubeur passe aux aveux

Visé par une plainte de son ex-compagne pour violences, le youtubeur Greg Guillotin reconnaît les faits et exprime sa honte dans un communiqué.

Le youtubeur et humoriste Greg Guillotin, suivi par 4,5 millions d'abonnés, a reconnu publiquement ce samedi 5 septembre avoir commis des "violences physiques et psychologiques" à l'encontre de son ancienne compagne, indique BFMTV. Dans un communiqué officiel transmis aux médias, le comédien de 43 ans confirme qu'une plainte a été déposée contre lui après une relation qui a duré sept ans.

"Des années de coups, d'insultes et de dénigrement"

Selon le conseil de la plaignante, Me Jean-Baptiste Riolacci, la victime dénonce "des années de coups, d'insultes et de dénigrement". Le couple s'était rencontré sur les réseaux sociaux alors que la jeune femme était âgée de 19 ans et le comédien de 35 ans. L'avocat précise que sa cliente a désormais remis l'ensemble des éléments matériels et preuves au parquet, déclarant placer sa confiance dans la justice pour évaluer la portée de ces faits, tout en exprimant la crainte que de tels agissements ne se reproduisent sur d'autres femmes.

Dans son communiqué, le créateur de contenu affirme ressentir de la honte et indique ne vouloir ni nier ni justifier ses actes, concédant avoir été violent à plusieurs reprises au sein de son foyer. Il indique suivre une thérapie psychiatrique entamée un an avant la rupture afin d'éviter tout risque de récidive. Le comédien précise également qu'il ne s'exprimera plus publiquement sur cette affaire, estimant avoir livré sa seule réponse officielle et souhaitant désormais laisser le dossier entre les mains de la justice et des professionnels de santé.

Les violences dans la sphère privée au centre du débat

Le parquet doit désormais examiner les pièces transmises par la plaignante pour décider des suites judiciaires à donner à cette plainte pour violences conjugales. L'affaire suscite une vive émotion sur les réseaux sociaux, où l'humoriste bénéficie d'une importante visibilité auprès d'un public principalement jeune, remettant au centre du débat la question des violences intrafamiliales subies dans la sphère privée.

Le numéro d'urgence "Violence Femmes Info" 3919 est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences conjugales, physiques, psychologiques ou sexuelles. Gratuit, anonyme et accessible 24h/24, ce service géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) assure une écoute, une information et une orientation vers les dispositifs d'accompagnement spécialisés.