Mort d'Yves Brunier, l'homme derrière Casimir : l'artiste avait aussi créé 3 autres personnages très connus des enfants

Yves Brunier, le cocréateur du dinosaure Casimir, héros de la série L'île aux enfants, est mort.

Yves Brunier, le cocréateur et l'interprète du monstre gentil Casimir, s'est éteint vendredi 4 septembre 2026 à l'âge de 85 ans. L'annonce de son décès a été transmise par sa famille ce mardi 8 septembre à l'Agence France-Presse (AFP). Pendant près d'une décennie, cet artiste complet s'est glissé dans le costume orange le plus célèbre du paysage audiovisuel français, marquant à jamais la mémoire collective de plusieurs générations de téléspectateurs.

"Son humour irrévérencieux et son impertinence poétique continuent de nous accompagner", ont déclaré ses enfants dans un communiqué transmis à l'AFP. Les causes du décès n'ont pas été dévoilées. Sa mort survient quatre ans après celle de Christophe Izard, le producteur et concepteur de l'émission "L'Île aux enfants", disparu en 2022.

Yves Brunier, un parcours atypique menant à Casimir

Né en 1941, Yves Brunier avait suivi une formation artistique exigeante très renommée. Diplômé de l'École supérieure d'arts appliqués, il avait intègré ensuite le prestigieux Centre national d'art dramatique de la rue Blanche à Paris, où il avait côtoyé de futurs grands noms de la scène française comme Pierre Clémenti, Marlène Jobert ou Daniel Prévost. Passionné par l'univers des marionnettes, il s'était formé auprès des plus grands maîtres du genre, travaillant notamment avec Philippe Genty et croisant la route du créateur américain Frank Oz, l'un des piliers des Muppets. En 1974, Christophe Izard avait fait appel à ses talents pour concevoir le personnage principal d'un nouveau programme jeunesse destiné à l'ORTF : "L'Île aux enfants".

C'est Yves Brunier lui-même qui dessina et fabriqua le premier prototype du célèbre dinosaure. Si le personnage devait initialement être vert et s'appeler "Blocus", l'artiste choisit finalement une couleur orange très vive pour trancher avec les décors de l'émission. Mesurant plus de deux mètres et pesant une dizaine de kilos, le costume de Casimir constituait une véritable épreuve physique. Yves Brunier devait faire preuve d'une grande endurance pour animer le personnage en direct, le champ de vision réduisant drastiquement ses déplacements. Malgré la lourdeur du dispositif et la chaleur étouffante à l'intérieur de la marionnette géante, le comédien a donné vie au monstre gentil de 1974 à 1982, enregistrant plus de mille épisodes devenus cultes.

Après l'arrêt de "L'Île aux enfants", Yves Brunier ne s'est pas éloigné du monde de la création. Il a continué à collaborer avec la télévision française en concevant d'autres personnages célèbres, à l'image du monstre vert Hippolyte, le cousin de Casimir, ou du personnage d'Oscar Paterne pour l'émission "Le Village dans les nuages".

En 1998, son savoir-faire avait de nouveau sollicité pour donner vie à Footix, la mascotte officielle de la Coupe du monde de football organisée en France. On lui doit aussi la création du personnage Frosties de Kellogg's, et de Groquik pour Nestlé. Également peintre, photographe et auteur, nommé chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres en 2010, Yves Brunier laisse derrière lui un héritage poétique conséquent.