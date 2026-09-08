Mireille Mathieu, 80 ans, soutenue par son manager aux obsèques d'un ami

Mireille Mathieu s'est rendue aux obsèques d'un proche ami lundi 7 septembre. À ses côtés étaient présents deux de ses sœurs ainsi que son manager Hervé Marc.

Une cérémonie religieuse rendant hommage à Olivier Echaudemaison se tenait ce lundi 7 septembre, à Paris. Le maquilleur des stars et directeur de la création de Guerlain, entre 2000 et 2025, s'est éteint le 12 août dernier, à l'âge de 84 ans. Celui qui aura marqué le monde de la beauté ces dernières décennies, s'occupant de stars comme Liz Taylor, Romy Schneider, Jackie Kennedy ou encore Joséphine Baker et Sophia Loren, est mort sans que les causes exactes de son décès ne soient révélées. Il était cependant malade depuis plusieurs mois déjà.

Ces obsèques s'étaient déjà tenues le 17 août dernier, au crématorium du Père-Lachaise. Mais ce lundi 7 septembre 2026, une cérémonie religieuse visant à rendre un dernier hommage à Olivier Echaudemaison était organisée au sein de l'église Saint-Roch, à Paris. Sans surprise, de nombreuses personnalités ont répondu présent. Parmi elles, la chanteuse Mireille Mathieu.

Mireille Mathieu, Catherine Madar et Jean Madar aux obsèques dOlivier Echaudemaison



Mireille Mathieu, Catherine Madar et Jean Madar étaient présents à la messe de funérailles dOlivier Echaudemaison, célébrée lundi 7 septembre en léglise Saint-Roch à Paris.



Proches et pic.twitter.com/I8iRsgRBSf — Closer France (@closerfr) September 7, 2026

L'hommage de Mireille Mathieu à Olivier Echaudemaison

L'interprète de Mon crédo, aujourd'hui âgée de 80 ans, avait fait le déplacement avec deux de ses 13 frères et sœurs. En effet, ses sœurs Monique et Christiane étaient également présentes à la cérémonie qui s'est tenue presque un mois après la disparition de l'artiste, rapporte Paris Match. Aux côtés de Mireille Mathieu se tenait aussi son fidèle manager Hervé Marc. Celui-ci était déjà à son bras, quelques mois plus tôt, lors des funérailles de Brigitte Bardot, à Saint-Tropez.

EN IMAGES - En hommage à leurs années damitié et de collaboration, Mireille Mathieu sest rendue aux obsèques dOlivier Echaudemaison ce lundi 7 septembre. La chanteuse est venue accompagnée de ses deux surs Monique et Christiane ainsi que son manager... https://t.co/5KuaXcA4AL — Paris Match (@ParisMatch) September 8, 2026

Au lendemain de l'annonce de la mort d'Olivier Echaudemaison, Mireille Mathieu avait réagi, très émue, au décès de celui qui était au fil des ans devenu un ami. "Olivier a accompagné mon image par ses maquillages pendant tant d'années et je garderai de lui le souvenir d'un homme élégant, généreux, sensible avec lequel j'ai partagé de merveilleux et beaux moments de complicité, d'affection et d'amitié gravés à tout jamais dans mon cœur", s'était-elle remémoré sur Instagram. "Au revoir mon Olivier et merci pour toutes ces années de beauté."