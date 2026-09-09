Flavie Flament a-t-elle "œuvré à écarter" Jimmy Mohamed du Mag de la Santé ?

Écarté de la présentation du Mag de la Santé, qu'il devait coprésenter avec Flavie Flament, le Dr Jimmy Mohamed estimerait que sa consœur "a œuvé pour l'écarter".

Jimmy Mohamed aurait dû être, en cette rentrée 2026, à la présentation du Mag de la Santé de France Télévisions. Une émission qu'il devait coprésenter avec Flavie Flament. Alors qu'Agathe Lecaron lui avait initialement été proposée, le médecin lui aurait préféré sa consœur, avec laquelle il présentait déjà chaque samedi l'émission Ça va beaucoup mieux sur RTL. Mais c'était sans compter les accusations de violences conjugales formulées, il y a quelques semaines, par son épouse à son encontre sur les réseaux sociaux.

Des accusations prises très au sérieux chez France Télévisions, qui a immédiatement demandé à Jimmy Mohamed de quitter son poste. Remplacé par deux autres médecins, le docteur en voudrait surtout à Flavie Flament, croit savoir Le Parisien. Il l'accuserait d'avoir "œuvré pour l'écarter". D'après un dirigeant cité par le quotidien de la capitale, Flavie Flament, alors "chamboulée par la plainte qu'elle venait de déposer contre Bruel" aurait préféré "laisser France Télévisions et RTL gérer" l'affaire, tout en glissant toutefois à un proche : "En fonction des décisions, je prendrai les miennes."

Jimmy Mohamed "s'est lui-même tiré une balle dans le pied"

Pour un fin connaisseur du dossier, "l'ironie de cette histoire c'est que Jimmy s'est lui-même tiré une balle dans le pied", affirme-t-il auprès du Parisien. Et de détailler : "S'il avait accepté de présenter avec Agathe Lecaron, son retour éventuel aurait été plus simple." Et pour cause, Flavie Flament s'est imposée ces dernières années comme une figure majeure de la lutte contre les violences sexuelles et les violences faites aux femmes en France. Un retour de Jimmy Mohamed à ses côtés ne semble donc à présent possible que si et lorsque la justice l'aura définitivement mis hors de cause dans cette affaire de violences conjugales.

Interrogée sur le plateau de C à vous samedi 7 septembre, Flavie Flament s'est, elle, défendue d'avoir joué un quelconque rôle dans l'exclusion de Jimmy Mohamed. La présentatrice a assuré s'être "tenue très loin de tout ça". Elle a cependant tout de même reconnu approuver la décision du groupe public : "Je trouve la solution de France Télévisions adaptée à la situation. J'y souscris, et je la trouve juste." Et d'ajouter encore : "Je pense que France Télévisions a fait montre de discernement dans cette décision en attendant que la situation se clarifie, que les choses s'éclaircissent."