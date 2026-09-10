"Je me suis peut-être mépris..." Des confessions gênées de Patrick Bruel révélées par Paris Match, le chanteur dépose plainte

Les déclarations faites par Patrick Bruel durant sa garde à vue après les accusations de violences sexuelles ont été révélées dans la presse. Face à certaines fuites, le chanteur annonce porter plainte.

"Je ne me souviens pas du tout", "cela n'a pas pu se passer", ou encore "cette scène ne s'est pas produite". Voici ce qu'aurait longuement et souvent répété Patrick Bruel durant sa garde à vue survenue du 8 au 10 juin 2026 après les nombreuses accusations de violences sexuelles. La défense et les déclarations du chanteur de 67 ans pendant ses auditions ont été révélées par plusieurs médias, dont Paris-Match, ayant eu accès à certains procès-verbaux retraçant les échanges. Rappelons que Patrick Bruel est présumé innocent.

Durant sa garde à vue, Patrick Bruel a été confronté aux accusations de 13 femmes qui lui reprochent des viols, des tentatives de viol, des agressions sexuelles, des agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, du harcèlement sexuel et du harcèlement moral qui auraient eu lieu entre le 30 août 1992 et le 31 octobre 2012. Si l'artiste était au fait de certaines accusations rapportées dans la presse et avait pu préparer sa défense, il a aussi été confronté à des témoignages restés confidentiels.

"Je n'ai jamais violé personne" soutient Patrick Bruel

La défense de Patrick Bruel a toutefois toujours été la même dans toutes les affaires : nier l'existence de relations sexuelles forcées et dire ne pas se souvenir des scènes racontées par les plaignantes. Face aux témoignages qui l'accusent d'avoir abusé de femmes lors de rendez-vous initialement professionnels, notamment pour écouter des bandes son ou s'entretenir sur la carrière des accusatrices, Patrick Bruel dément et répond que ce genre d'entretiens se déroule rarement sans la présence d'une collaboratrice à ses côtés. Le chanteur reconnaît toutefois avoir pu revoir certaines personnes : "Vous pouvez rencontrer quelqu'un au bureau pour écouter une musique et par la suite, vous pouvez la revoir. Je ne dis pas que c'est arrivé, mais je ne peux pas dire jamais. En général, ça reste professionnel. Parfois, il peut y avoir une relation sexuelle après. [...] Je n'ai aucun souvenir de ce genre de rencontres se terminant ainsi", aurait-il affirmé, selon Paris Match.

D'autres plaignantes évoquent des agressions qui seraient survenues sur des tournages ou après les concerts de Patrick Bruel, dans les loges ou à l'hôtel. Sur ce point, le chanteur reconnaît qu'il "a déjà eu des rapports sexuels avec des femmes" dans ces conditions "mais très rarement". Il concède également avoir "souvent été avec des femmes plus jeunes sans que cela soit une recherche particulière de sa part". Mais il assure qu'à chaque fois les rapports étaient consentis.

"Je ne comprends pas, je n'ai jamais violé personne, je n'ai jamais contraint qui que ce soit", aurait soutenu Patrick Bruel durant son audition expliquant à diverses reprises ne pas être intéressé par des rapports sexuels "s'il n'y a pas de réciprocité, qu'il n'y a pas de désir chez l'autre" : "Je n'ai pas le culte des citadelles imprenables. Je veux qu'on me désire. Sinon, je ne ressens rien". Et le chanteur d'insister concernant les témoignages le dépeignant comme hors de contrôle ou ne tenant pas compte des protestations que s'il est "dans un état d'excitation extrême, c'est que l'autre l'est aussi" : "Je m'inscris dans le désir de l'autre, c'est ça qui m'intéresse". Des propos rapportés par Paris Match.

Le chanteur évoque des "méprises" avec certaines femmes

Patrick Bruel a confié avoir été surpris par certains des témoignages, surtout par l'identité des femmes derrières les plaintes. Dans ces cas, il évoque une "méprise" de la part de la plaignante qui aurait mal interprété un "hug" - ces accolades à l'américaine utilisées pour se saluer et auxquelles le chanteur dit avoir souvent recours - ou de sa part avoir avoir "ressenti" un moment de complicité. "Je me souviens du rapport qu'on avait, pour moi, c'est toujours resté très amical. [...] Je l'ai peut-être prise dans mes bras et il y a eu méprise", explique-t-il sur un premier dossier, tandis qu'il reconnaîtrait, selon Paris Match, dans un autre : "Je me suis peut-être mépris sur le moment, que je pensais être de complicité, mais je ne m'en souviens pas, et j'aurais pu m'en excuser auprès d'elle, et si je ne l'ai pas fait à l'époque, eh bien je le regrette".

Niant fermement les accusations de violences sexuelles, Patrick Bruel aurait reconnu devant les enquêteurs avoir eu "beaucoup d'aventures" et avoir "peut-être parfois été maladroit, parfois eu un langage un peu déplacé, ou manqué de discernement dans les intentions de l'autre". Mais sans jamais aller jusqu'à forcer un rapport sexuel selon lui, éventuellement un baiser : "Il ne m'est pas venu à l'esprit de leur demander leur avis avant de les embrasser, peut-être dû à une époque où, sans doute à tort, on ne demandait pas, on ressentait que c'était possible et on pouvait se tromper". Le chanteur aurait aussi nié voir reçu un quelconque rappel à l'ordre par ses équipes ou alors ne pas en avoir le souvenir, sinon il en aurait "évidemment tenu compte".

Patrick Bruel porte plainte après les fuites sur ses déclarations

Si les procès-verbaux diffusés dans les médias retracent les échanges tenus entre le chanteur et les enquêteurs, notamment sur la défense de Patrick Bruel, ils rapportent aussi des propos "faussement attribués" à l'artiste selon les avocats de ce dernier. La phrase "ce ne sont pas 30 pleureuses qui vont foutre ma carrière en l'air" prêtée à Patrick Bruel et relayée dans Paris-Match est notamment ciblée. Les avocats du chanteur assurent que le mis en cause n'a jamais prononcé ces mots "qui sont à mille lieues de son état d'esprit et du vocabulaire qu'il emploie".

Patrick Bruel et ses avocats se sont plus largement dits choqués par la fuite des procès-verbaux qui sont normalement protégés par le secret de l'instruction. Ils ont donc annoncé auprès de BFMTV leur intention de déposer plainte pour violation du secret de l'instruction qui est un "principe fondateur de la procédure pénale [garantissant] la présomption d'innocence et [permettant] à la justice de faire son travail à l'abri des pressions".