Lady Gaga maman à 40 ans : qui est Michael Polansky, le père de son premier enfant ?

Lady Gaga, 40 ans, a été photographiée dans la rue avec son bébé en écharpe, aux côtés de son fiancé Michael Polansky, révélant une naissance tenue secrète jusqu'ici. Aucune annonce officielle de la star n'a pour le moment été faite.

Lady Gaga est-elle devenue maman ? C'est la question que se posent les internautes, alors qu'aucune annonce officielle n'a été faite par la chanteuse et son compagnon pour le moment. Si la rumeur semble pourtant se confirmer, c'est après la diffusion de photos prises sur le vif, où l'on aperçoit Lady Gaga marchant dans la rue avec un bébé accroché en écharpe, aux côtés de son fiancé Michael Polansky.



À 40 ans, la chanteuse serait ainsi devenue mère pour la première fois. Une information dévoilée par les clichés publiés par Page Six et confirmée par une source auprès du magazine People. Pour l'heure, ni le prénom ni le sexe de l'enfant n'ont filtré.

L'absence de communication officielle a aussitôt fait naître plusieurs hypothèses sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes évoquent une grossesse dissimulée pendant neuf mois, un recours à une mère porteuse ou encore une adoption. Aucune de ces pistes n'a été confirmée à ce stade.

Qui est Michael Polansky, le compagnon de Lady Gaga ?

Cette naissance braque également les projecteurs sur Michael Polansky, à qui Lady Gaga s'est récemment fiancée. Diplômé de Harvard, cet entrepreneur engagé dans la philanthropie évolue habituellement loin des médias. Selon Voici, il partage discrètement la vie de Lady Gaga depuis plus de cinq ans.

La star avait par le passé évoqué son désir de fonder une famille. Dans une interview accordée à InStyle à l'occasion de la sortie de son album "Chromatica", elle racontait : "J'ai vraiment hâte d'avoir des enfants. J'ai hâte de devenir mère." Elle ajoutait vouloir mener de front sa vie personnelle et ses projets artistiques, entourée de "gens qu'elle aime".

Si le couple communique peu sur sa vie privée, cette arrivée marque une nouvelle étape pour Lady Gaga, qui poursuit en parallèle une carrière toujours aussi dense entre musique et cinéma.

