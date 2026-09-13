Concert de Céline Dion : stars présentes, chansons, maladie… À quoi ressemblait son premier show à Paris ?

Céline Dion a effectué son retour sur scène, samedi 12 septembre, face à des milliers de fans heureux de la retrouver. Ce premier concert était un événement particulièrement attendu.

Céline Dion a fait passer une soirée mémorable aux 30 000 spectateurs réunis à la Plenitude Arena de Nanterre, près de Paris. La star québécoise a effectué son retour sur scène, samedi 12 septembre, à l'occasion du premier concert de sa résidence parisienne. Le coup d'envoi de cette série de spectacles était scruté avec attention. L'attente était immense. Le public a d'ailleurs été obligé de patienter un petit peu avant de voir Céline Dion sur scène. Le début du concert a été retardé de plusieurs dizaines de minutes. Mais la chanteuse a fini par arriver sur scène et a donné un show de 2h30 à son public.

Plusieurs personnalités internationales et françaises ont d'ailleurs assisté au premier concert de Céline Dion. Comme l'explique Le Parisien, l'ancienne Première dame des États-Unis Michelle Obama a fait le déplacement, tout comme la célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey. RTL indique que l'animateur Michel Drucker, qui connaît bien Céline Dion, était présent au concert.

La chanteuse Aya Nakamura, l'astronaute Thomas Pesquet et l'ex-Miss Univers Iris Mittenaere ont aussi été aperçus à ce concert. D'autres chanteurs, comédiens ou encore influenceurs ont suivi le premier des 16 concerts parisiens de la star québécoise. Plusieurs personnalités politiques, à l'image du maire de Paris Emmanuel Grégoire ou des anciens locataires de Matignon Gabriel Attal et Édouard Philippe, se trouvaient à la Plenitude Arena samedi soir. La famille de Céline Dion était présente pour la soutenir. Ses trois enfants ainsi que ses frères et sœurs ont assisté au concert.

"Pour que tu m'aimes encore", "My heart will go on"... Céline Dion a chanté ses plus grands succès

Les morceaux interprétés par Céline Dion étaient l'une des curiosités principales de ce premier concert dans la capitale. Après six ans d'absence, la diva a entamé son show avec le morceau On ne change pas. Difficile de ne pas y voir un message à destination de ses fans qui ont tant espéré et attendu ce retour sur scène. Tout au long de la soirée, Céline Dion a interprété ses plus grands succès français et internationaux. Les spectateurs ont eu le privilège de pouvoir entendre My heart will go on ou J'irai où tu iras, son célèbre duo avec Jean-Jacques Goldman.

Au total, Céline Dion a interprété près d'une trentaine de chansons. Elle a conclu ce retour sur scène avec All by myself, Pour que tu m'aimes encore et S'il suffisait d'aimer. Il faudra attendre jusqu'à mercredi soir, date du prochain concert de Céline Dion, pour voir s'il y a une différence au niveau des morceaux interprétés par la star québécoise lors de cette résidence parisienne.

Céline Dion chante My Heart Will Go On lors de son premier concert à la Plenitude Arena ! pic.twitter.com/ohZb2EhqMq — Billboard France (@BillboardFr) September 12, 2026

L'émotion de Céline Dion

Céline Dion, atteinte du syndrome de la personne raide, n'a pas caché son émotion de retrouver la scène et son public. Comme le raconte Le Parisien, la star a d'ailleurs fondu en larmes dès le début du concert. "C'est bien sûr des larmes de joie, je suis tellement ravie de vous voir", a notamment confié la chanteuse à son public. Elle a été acclamée tout au long du show par les spectateurs de la Plenitude Arena.

Céline Dion a aussi tenu à rassurer ses fans sur sa santé. "Il y a une chose que je peux vous dire en trois mots : je vais bien. J'ai appris à vivre avec cette fragilité, à force de la côtoyer, je l'ai apprivoisée et j'ai décidé d'en faire ma force de vivre", a assuré la star. Des mots rassurants de la part de Céline Dion avant ses futurs concerts à la Plenitude Arena.