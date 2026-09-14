Concerts d'Oasis au Stade de France : comment acheter son billet ? Attention à la première date limite

Oasis sera bien en concert au stade de France en juillet 2027 ! Deux dates sont évoquées. Alors, comment obtenir ses billets ? On fait le point

Oasis revient en concert en France ! Les fans du groupe de Manchester étaient sur le qui-vive depuis deux semaines tandis que les frères Gallagher égrénaient des indices visuels sur les réseaux sociaux. Parmi les métropoles européennes évoquées, Paris. Le verdict est finalement tombé ce lundi 14 septembre. Quelques heures avant l'annonce officielle, prévue pour 17 heures, Les Inrocks avaient déjà repéré dans les couloirs du métro parisien de la station Boulogne Jean Jaurès une affiche officialisant non pas un, mais bien deux concerts au Stade de France.

C'est désormais officielle, le groupe Oasis fera son grand retour sur scène les 23 et 24 juillet 2027. Mais comme pour le grand retour de Céline Dion, les billets devraient partir comme des petits pains à l'ouverture des ventes. Alors comment procéder pour obtenir un précieux laissez-passer ? L'Éclaireur Fnac explique que Oasis compte imposer un système de vente exclusif via tirage au sort. Ainsi, pour espérer obtenir une place pour un concert d'Oasis, les fans doivent d'abord s'inscrire sur la plateforme officielle.

Quelles sont les trois grandes dates à retenir pour acheter les billets pour les concerts d'Oasis ?

Attention, il y a une première date fatidique à retenir puisque qu'il faudra s'y inscrire le jeudi 17 septembre à 17 heures, heure française. Les chanceux qui auront été tirés au sort recevront ensuite un code unique permettant d'accéder aux ventes. Celles-ci auront lieu les 25, 26 et 27 septembre. Pour ceux qui penseraient avoir trouvé une astuce pour obtenir des billets en dehors de ce processus ou de ces dates, gare aux arnaques.