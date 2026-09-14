Sydney Sweeney : après sa publicité nue jugée sexiste et rétrograde, elle répond aux critiques (avec provocation)

L'actrice américaine Sydney Sweeney n'a pas hésité à poser nue pour une publicité vantant les mérites d'un site de paris sportifs. Mais la campagne a suscité un vif émoi...

La nouvelle campagne publicitaire de l'application américaine de paris sportif Novig est dans le viseur de nombreuses athlètes de haut niveau, et pas seulement ! En cause ? Principalement le fait que l'actrice américaine de 29 ans, Sydney Sweeney, y pose dans le plus simple appareil. Nue ou presque, Sydney Sweeney utilise différents équipements sportifs pour dissimuler ses parties intimes : ballon de foot, panier de basket, raquette... Son objectif ? Promouvoir les paris "pas sur la guerre, pas sur la mort, pas sur la politique. Juste le sport".

Mais dès son lancement sur les réseaux sociaux, la publicité de Sydney Sweeney n'a clairement pas fait l'unanimité. De nombreux athlètes sportives de haut niveau sont montées au créneau, dénonçant une campagne qui objective le corps des sportives. Ainsi, la nageuse australienne Brianna Throssell, double championne olympique, a publié une vidéo d'elle en train de plonger et de concourir dans différents bassins, avec en commentaire des images un laconique : "Avec respect, voilà à quoi ressemblent les femmes dans le sport Sydney Sweeney."

Sydney Sweeney, habituée des polémiques

"Le mot 'dégoût' est bien trop faible pour décrire ce que je ressens", a déploré sur les réseaux sociaux la triathlète française Mathilde Tily, qui a tenu à rappeler qu'en 2026, de nombreuses athlètes "se battent encore pour obtenir la même reconnaissance, les mêmes primes" que les hommes. Et la plateforme australienne The Female athlete project d'enchaîner : "Ce monde du sport traite depuis longtemps le corps des femmes comme une marchandise, et cette objectification ne contribue en rien à soutenir les femmes bien réelles dans le sport."

Face au tollé, Sydney Sweeney a publié dimanche 13 septembre une photo d'elle tirée de la fameuse publicité, où elle apparaît donc plutôt dévêtue. Avec, l'actrice a également publié des photos tirées d'ESPN, réseau de télévision américain consacré au sport, sur lesquels on peut voir de nombreuses sportives posant également nues. Parmi elles, la joueuse de football américaine Megan Rapinoe ou encore la célèbre tenniswomen Serena Williams, mais aussi la catcheuse Ronda Rousey et la joueuse de basket Sue Bird.

Le jour même de la diffusion, Sydney Sweeney a expliqué au media américain Complex que l'idée de la campagne était "très simple et ludique" : "donner vie au concept 'juste du sport'". Elle-même actionnaire de Novig, elle a confié avoir apprécié de pouvoir pleinement collaborer à ce projet, ajoutant : "Je n'aime pas me contenter d'apposer mon image. Je tiens vraiment à m'impliquer pleinement dans le projet avec une équipe formidable." À noter que Sydney Sweeney n'en est pas à son premier coup d'essai. L'actrice était déjà apparue en 2025 dans une publicité pour la chaîne de vêtements American Eagle. En anglais, le slogan "Sydney Sweeney has great jeans" ("jeans" et "gènes" se prononcent de la même façon en anglais) avait suscité une vive indignation. L'actrice avait été accusée de racisme et d'eugénisme.