Catherine Ringer : de quoi est morte la chanteuse ? Un cancer évoqué

Catherine Ringer est morte à l'âge de 68 ans. Les causes de son décès sont connues : un cancer fulgurant a emporté l'artiste.

La mort de Catherine Ringer est une mauvaise surprise, tant son décès est soudain et inattendu. La chanteuse du mythique groupe Rita Mitsouko est décédée à l'âge de 68 ans, ont annoncé mardi à l'AFP ses enfants. Catherine Ringer se produisait sur scène il y a encore peu de temps. "C'est avec une immense tristesse que la famille et les proches de Catherine Ringer annoncent son décès, emportée par un cancer foudroyant dans la nuit du 14 septembre 2026", indique le communiqué de la famille.

Connue principalement pour avoir formé avec son compagnon Fred Chichin (1954-2007) le groupe Les Rita Mitsouko, Catherine Ringer a marqué la scène musicale française par un style éclectique et sa présence scénique inimitable. Ce duo a contribué à renouveler la pop et le rock en France dans les années 1980 et 1990.

Catherine Ringer avait grandi au sein d'un environnement artistique. Son père, Sam Ringer, peintre d’origine polonaise et rescapé des camps de concentration, ainsi que sa mère, Jeanne, architecte, l'encourageaient implicitement vers les arts. Élevée en région parisienne, Catherine Ringer avait quitté le système scolaire à 15 ans pour se consacrer au théâtre, à la musique et à la danse.

Au cours des années 1970, elle a multiplié les expériences professionnelles. Elle s’était insérée dans le milieu du théâtre et de la musique contemporaine, travaillant par exemple avec le compositeur Iannis Xenakis, la chorégraphe Marcia Moretto ou le metteur en scène Michael Lonsdale. Parallèlement, pour des raisons financières, elle avait tourné dans des films x entre 1976 et 1982. Elle s'exprimera par la suite ouvertement sur cette période, refusant d'y voir un sujet tabou lors d'entretiens médiatiques (notamment lors d'un échange tendu avec Serge Gainsbourg sur le plateau de Michel Polac en 1986).

En 1979, elle rencontra le guitariste Fred Chichin lors des répétitions de la pièce Flashing Blobs. Partageant des influences communes et une même volonté d'expérimentation, ils fondèrent en 1980 un duo qu'ils nomment "Rita Mitsouko" (plus tard rebaptisé Les Rita Mitsouko).

Leur notoriété décolla en 1984 avec la sortie de leur premier album et du titre Marcia Baïla, écrit par Catherine Ringer en hommage à son amie Marcia Moretto, emportée par un cancer. Mêlant rythmiques latines et arrangements synthétiques, le titre se vend alors à plus d'un million d'exemplaires en France.

La discographie des Rita Mitsouko intègre diverses influences : rock, funk, punk, new wave et chanson. Ils se distinguent également par une esthétique visuelle soignée, confiant la réalisation de leurs clips à des réalisateurs reconnus comme Jean-Baptiste Mondino ou Philippe Gautier. En 1986 sort The No Comprendo, album produit par l'Américain Tony Visconti. Celui-ci comprend des titres largement diffusés sur les ondes tels que Andy, C'est comme ça et Les Histoires d'A..

Jusqu'en 2007, le duo publie de nombreux albums qui maintiennent leur présence sur la scène musicale : Marc & Robert (1988) avec la participation du groupe Sparks, Système D (1993) qui inclut un duo avec Iggy Pop (My Love is Bad), puis Cool Frénésie (2000), La Femme Trombone (2002) et Variéty (2007). Ils collaborent par ailleurs au cinéma, composant des musiques de films ou apparaissant devant la caméra, comme dans Soigne ta droite de Jean-Luc Godard.

Le 28 novembre 2007, Fred Chichin décède des suites d'un cancer foudroyant à l'âge de 53 ans. Catherine Ringer décide d'achever seule la tournée en cours, sous le nom de "Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko".

Un cancer, malédiction de Catherine Ringer et des Rita Mitsouko

Elle amorce par la suite une carrière en nom propre. En 2011, elle sort un premier album solo, Ring n' Roll. L'année suivante, ce travail lui permet d'obtenir la Victoire de la musique de l'Artiste interprète féminine de l'année. En 2014, elle collabore au projet Plaza Francia avec Eduardo Makaroff et Christoph H. Müller (membres de Gotan Project), interprétant des morceaux aux sonorités tango. En 2017 sort son deuxième album solo, Chroniques et Fantaisies.

Entre 2019 et 2021, elle effectue une grande tournée pour célébrer les quarante ans de la création des Rita Mitsouko. Ses dernières apparitions publiques marquantes incluent notamment une prestation en mars 2024 : elle y interprète une version modifiée de La Marseillaise lors de la cérémonie officielle scellant l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution française.

Catherine Ringer et Fred Chichin ont eu trois enfants qui se sont tous orientés vers les métiers artistiques : Ginger Romàn est actrice, Simone Ringer est graphiste et chanteuse (notamment dans le groupe Minuit), et Raoul Chichin est guitariste. Ce dernier a d'ailleurs régulièrement accompagné sa mère sur scène durant ses tournées en solo.

Catherine Ringer s'est éteinte dans la nuit du 14 septembre, à l'âge de 68 ans, des suites d'un cancer foudroyant. Cette cause de décès fait tragiquement écho à celle de son compagnon, survenue dix-neuf ans plus tôt.

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