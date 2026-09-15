Sarah Saldman quitte CNews : crispations avec Pascal Praud, tensions avec Frontières... Pour quelles raisons part-elle ?

La chroniqueuse et avocate Sarah Saldmann, présente depuis 2021 sur les antennes de CNews, quitte la chaîne, en désaccord avec la place accordée du magazine d'extrême droite Frontières.

L'avocate et chroniqueuse Sarah Saldmann, présente au sein de l'émission "L'Heure des pros" ou encore à l'antenne sur Europe 1, a annoncé sur son compte X, ce lundi, son départ du groupe possédé par Vincent Bolloré. En cause, l'entrée récente du groupe au capital du magazine Frontières à hauteur de 25%. Cet engagement l'amène "à faire des choix cohérents avec (s)es convictions".

En place depuis février 2026 sur les antennes de CNews avec sa propre émission, le média Frontières est désormais présent de manière "importante" selon la chroniqueuse qui part au terme d'une "décision mûrement réfléchie". Cette dernière ne se sentant plus en phase professionnellement avec la ligne éditoriale du groupe.

Le 3 juin dernier, durant son intervention dans l'émission de Pascal Praud "L'Heure des pros", Sarah Saldmann s'était confrontée aux avis contraires des intervenants autour d'elle, concernant les débordements qui ont fait suite au second sacre du PSG en Ligue des champions. Au cœur du débat, les propos tenus par le chroniqueur Yoann Usaï avançant que pour lui "une majorité que ceux qui ont déferlé dans les grandes villes de France sont des personnes issues de l'immigration". Et ce dernier d'ajouter : "Il y a un problème avec elles parce que ces personnes là n'aiment pas notre pays, sont français, mais n'aiment pas notre pays". Ces mots avaient amené l'avocate à s'inscrire en faux : "Il y a aussi des personnes issues de l'immigration qui ne cassent pas. Cet argument rhétorique ne tient pas", avait-elle lancé.

La diffusion des images et idées de Frontières dans les émissions de la chaîne CNews sont aussi perçus par la chroniqueuse comme de la "propagande". Une vision des choses qui n'est manifestement pas partagée par Pascal Praud, qui n'hésite pas à défendre les journalistes de Frontières. "Je travaille avec eux, ils sont sur le terrain, ils témoignent de la réalité. Le travail qu'ils font est un travail journalistique", avait-il rétorqué à Sarah Saldmann ce jour-là.

https://t.co/uEkE5qFjsH — Sarah Saldmann (@SarahSaldmann) September 14, 2026

Sarah Saldmann vers de nouveaux horizons

Dans son message d'adieu, Sarah Saldmann vise dans ses remerciements Serge Nedjar, Donat Vidal-Revel, Gérald-Brice Rivet, Laurence Ferrari et, malgré leurs différends, Pascal Praud. Ces années ont été pour elle une expérience qui lui "a beaucoup appris, tant sur le plan professionnel qu'humain".

Avec ce départ, de nouvelles portes s'ouvrent pour la chroniqueuse qui ne donne cependant aucun indice sur son projet futur. Mise en avant au sein du film "Au boulot !" de François Ruffin, sorti en 2024, la confrontant au réalité du terrain et à la misère sociale présente dans certaines régions de France, Sarah Saldmann se veut dorénavant plus "humaniste". Une expérience pouvant avoir un impact sur le choix de son futur. Une réflexion qui lui appartient avec une volonté de pouvoir désormais "ouvrir un nouveau chapitre" selon ses mots.