Concerts d'Oasis au Stade de France : l'une des dates annulée ? Bras de fer entre les frères Gallagher et le préfet de région

Douche froid au lendemain de l'annonce des concerts d'Oasis au Stade de France. Le préfet de région a indiqué s'opposer à l'une des dates en raison de travaux ferroviaires.

Le groupe Oasis va-t-il devoir annuler l'une des deux dates de concerts prévues au Stade de France en juillet 2027 ? La question se pose au lendemain même de la grande annonce. Alors que les billets pour assister aux concerts d'Oasis promettaient déjà d'être compliqués à obtenir, la tension pourrait grimper d'un cran au vu de l'annonce du préfet de région. Et pour cause, comme le révèle ce mardi 15 septembre Le Parisien, selon une source proche du dossier, le concert d'Oasis du 24 juillet pourrait être déprogrammé.

La date ne ferait pas partie des dates validées par le préfet de région au Stade de France. En cause, des travaux conséquents prévus sur le réseau de transports en commun entre les régions des Hauts-de-France et de l'Île-de-France, prévus ce jour-là notamment. Ainsi, le préfet de région, Georges-François Leclerc, aurait informé à deux reprises par courrier le président de la société d'exploitation du Stade de France et de GL Events Venues, Christophe Cizeron, que les travaux en question ne pouvaient pas être décalés et qu'il refusait, de fait, d'autoriser ce deuxième concert.

Les frères Gallagher ou la SNCF et Île-de-France Mobilités ?

Au Parisien, un spécialiste souligne que "c'est le préfet qui a le dernier mot dans ce genre de cas. S'il dit que ce n'est pas possible, alors ce n'est pas possible". Par ailleurs, l'organisateur Live Nation se serait vu proposer d'autres dates. Mais rien n'y a changé. Les 23 et 24 juillet semblent gravés dans le marbre pour Live Nation, qui assure que les dates n'auraient pas été annoncées s'il n'y avait pas eu d'accords en amont. Et de balayer : "Cela fait un an que cette tournée est montée, qu'on a eu les feux verts. Il n'y a pas de sujet !"

Alors que Liam et Noel Gallagher doivent se produire les 16 et 17 juillet à Amsterdam et les 29 et 30 juillet à Rome, en comptant le montage des scènes et déplacement des équipes, la marge de manœuvre semble plus que réduite. Mais face au groupe Oasis, il est tout de même question de travaux prévus de longue date par la SNCF et Île-de-France Mobilités, d'autres mastodontes qu'il semble difficile de faire plier. Qui cédera ? Y a-t-il un risque pour que tous les concerts d'Oasis en France soient annulés ? Le bras de fer ne fait que commencer et les prochains jours s'annoncent d'ores et déjà plus que houleux…