Le concert de Céline Dion de tous les dangers : pourquoi le show de mercredi est si risqué

Après un premier concert réussi pour Céline Dion, le deuxième prévu mercredi s'annonce beaucoup plus risqué pour la chanteuse québécoise. Voici pourquoi.

Céline Dion a enflammé la Plenitude Arena de Nanterre samedi 12 septembre pour son tout premier concert. De quoi rassurer ses fans, plus de six ans après son dernier concert. Mais pour l'ex-professeure de la Star Academy Marlène Schaff et le producteur Richard Walter, "la vraie première" sera mercredi 16 septembre à l'occasion du deuxième concert de Céline Dion. Dans les colonnes du Parisien, Richard Walter affirme que "la deuxième date, c'est presque la vraie première, et c'est souvent plus difficile". Et de renchérir : "Là, tu rentres dans le dur."

Coproducteur des premiers concerts de Céline Dion à l'Olympia en 1994, Richard Walter souligne que lors du premier concert, l'artiste arrive reposé, face à un public bienveillant. "C'est une bénédiction d'avoir réussi [le premier], alors on va [au deuxième concert ndlr.] plus léger et c'est là que les problèmes commencent", analyse-t-il. Or, l'"erreur de débutant serait de se relâcher" justement, estime Marlène Schaff, pour qui Céline Dion connaît forcément "cet adage".

Repos et hydratation pour Céline Dion

L'autre erreur de débutant consiste à tout donner le premier soir, poursuit Marlène Schaff. Les jeunes chanteurs "hurlent, avec le stress, la pression, l'engouement. Il faut apprendre à ne pas tout donner. Mais tant qu'on ne sait pas ce que c'est que de perdre sa voix, on le fait". Si mercredi s'annonce d'ores et déjà compliqué pour Céline Dion, Richard Walter affirme que "dans une semaine, si elle tient et qu'elle trouve son rythme, on aura un vrai aperçu". Pour autant, il estime que les conditions dans lesquelles Céline Dion se produit, à savoir dans un seul lieu, sans déplacement, que trois soirs par semaine et sur seulement 16 dates, sont tout à fait adaptées à un artiste "qui n'est pas au mieux de sa forme".

Pour autant, les attentes des fans sont nombreuses et la pression reste bien réelle. Pour parvenir à accomplir ce qui semblait encore impossible il y a quelques années, Céline Dion devra préserver sa voix. Au programme entre chaque concert : repos, avec des temps parfois sans parole, et hydratation (hammams, inhalations…). Il s'agira également pour la star d'esquiver les contrariétés, car "tu peux être en pleine forme, si ça ne va pas dans la tête, ça s'entend dans la voix", remarque encore Marlène Schaff.