"Ce que mon chien m'a appris" : Carlos Ghosn donne des conseils étonnants (et évite de parler de son procès)

Le procès de Carlos Ghosn et Rachida Dati pour corruption s'ouvre ce mercredi 16 septembre. L'ancien patron de Renault n'est pas présent : il a totalement changé de vie au Liban.

Carlos Ghosn et Rachida Dati comparaissent à partir de ce mercredi 16 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancienne ministre est soupçonnée de corruption passive et de trafic d'influence passif alors que Carlos Ghosn est accusé d'être le corrupteur. Ils doivent s'expliquer sur les honoraires d'avocate de 900 000 euros versés par Renault-Nissan entre 2010 et 2012, alors que Rachida Dati était députée européenne.

Selon les accusations, elle aurait dû en contrepartie mener "quelques actions de lobbying auprès du Parlement européen" pour le compte de Renault-Nissan. Mise en examen en juillet 2021, elle est aussi jugée pour recel de ces délits et Carlos Ghosn pour abus de pouvoir et de confiance. La maire du 7e arrondissement de Paris conteste les faits et assure avoir réellement travaillé pour Renault, sans lien avec son mandat d'eurodéputée. Les deux prévenus encourent jusqu'à 10 ans de prison et Rachida Dati pourrait perdre son mandat.

Si Rachida Dati "veut être jugée" et "mettre cela derrière elle" comme l'a déclaré son avocat Olivier Pardo à franceinfo, Carlos Ghosn a demandé un report d'audience à une date ultérieure. Sa demande de renvoi va être examinée dès l'ouverture des débats ce mercredi 16 septembre à 13h30. Visé par un mandat d'arrêt international et un mandat d'arrêt français, il est en fuite au Liban depuis décembre 2019. Il se serait toutefois dit prêt à comparaitre en visioconférence depuis Beyrouth, souhaitant "prendre part" au procès.

Carlos Ghosn a changé de vie : il donne des conseils sur les réseaux sociaux

Au Liban, Carlos Ghosn s'est reconverti dans le conseil en stratégie et le coaching. Il donne des conseils sur les réseaux sociaux pour "devenir un bon orateur". Il avance que l'authenticité "gagne toujours" et qu'il faut être entouré pour rester "terre à terre". Il a même mis en place une newsletter "The Carlos Ethos.". Carlos Ghosn "consacre une partie importante de son temps à transmettre son expérience et son savoir-faire, notamment aux jeunes", a mis en avant auprès du HuffPost son avocat libanais, Me Jean Tannous, assurant qu'il est toujours "sollicité et écouté".

Il partage aussi des vidéos de sa vie privée. L'une d'elle énumère par exemple les enseignements de... son chien. "Ce que mon chien m'a appris. Les chiens nous apprennent beaucoup de choses. D'abord, l'affection : ils sont très affectueux. Ensuite, la loyauté : ils sont très loyaux. Enfin, la compagnie : ils veulent jouer tout le temps. Bien sûr, chaque race a ses faiblesses. Pour celle-ci, je dirais que c'est la nourriture — on peut les amadouer avec à manger —, mais cela dit, même sans nourriture, ils manifestent toutes ces qualités", peut-on entendre dans la vidéo. Carlos Ghosn vit désormais dans une villa à 20 millions de dollars et passe son temps libre à lire, marcher sur la plage ou sur son yacht.