Patrick Bruel : une décision de justice favorable au chanteur accusé de viol surprend les accusatrices

L'assouplissement du contrôle judiciaire de Patrick Bruel a été confirmé ce mercredi. Une décision qui suscite toutefois un vif émoi parmi les femmes qui accusent le chanteur.

Patrick Bruel va pouvoir se rendre à l'étranger. Mis en examen dans quatre affaires distinctes, le chanteur, qui est accusé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, est aussi placé sous le statut un peu plus favorable de témoin assisté dans quatre autres dossiers. Sous contrôle judiciaire, si Patrick Bruel gardait toutefois la possibilité de se produire sur scène, il avait jusqu'à présent interdiction de quitter le sol français. Ce n'est désormais plus le cas.

Comme le rapporte franceinfo, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé ce mercredi 16 septembre l'allègement du contrôle judiciaire du chanteur. Comme Patrick Bruel l'avait lui-même demandé fin juillet, la cour d'appel de Versailles l'autorise désormais à se rendre à l'étranger s'il le souhaite. Un coup dur pour le parquet de Nanterre qui avait fait appel de cette décision prise en première instance. Pour les femmes qui se disent victimes de Patrick Bruel, c'est aussi la douche froide.

Flavie Flament réagit à l'allègement du contrôle judiciaire de Patrick Bruel

L'annonce de l'allègement du contrôle de Patrick Bruel a eu l'effet d'une bombe pour de nombreuses femmes qui accusent l'artiste de 67 ans. Flavie Flament, la plus célèbre d'entre elles, a publié sur Instagram un montage photo de l'article de Mediapart annonçant l'information, en commentant au-dessus en gros caractères : "La gifle". Et l'animatrice de compléter en plus petit : "Pensée pour toutes les autres victimes."

L'ancienne attachée de presse belge, Karine Viseur, qui accuse Patrick Bruel de tentative de viol et dont le dossier figure parmi les quatre pour lesquels le chanteur a été mis en examen, a également réagi dans une note transmise à RTL. "J'espérais sincèrement que cet appel serait entendu et que les mesures initialement imposées seraient maintenues", a-t-elle déclaré. Auprès de RTL également, l'avocate de plusieurs plaignantes, Me Myriam Guedj Benayoun, a confié que l'allègement du contrôle judiciaire de Patrick Bruel "suscite nécessairement l'incompréhension et la déception" de ses clientes. Et l'avocate de se questionner sur "les conditions", mais "surtout" sur "la rapidité avec lesquelles les restrictions initialement imposées à Monsieur Bruel ont été levées, alors même que l'information judiciaire ne fait que commencer et que le parquet de Nanterre s'était lui-même opposé à cet allègement".