Jean-Jacques Goldman malade : "Il préfère que le public garde un bon souvenir de lui", une confession sans fard

Récemment convié sur scène par Céline Dion, Jean-Jacques Goldman a préféré décliner l'invitation. Des raisons de santé sont évoquées et la "maladie" dont il souffre a été révélée.

Personnalité préférée des Français depuis de nombreuses années, Jean-Jacques Goldman se tient loin des caméras et des projecteurs depuis plus de vingt ans. Son dernier concert remonte en effet aux Francofolies de La Rochelle. C'était en juillet 2004. Déjà depuis fin 2002, le chanteur ne faisait déjà presque plus d'apparitions sur scène, préférant être le père disponible et présent pour ses trois derniers enfants - Maya (née en 2004), Kimi (2005) et Rose (2007) - qu'il n'avait pas pu être pour ses trois premiers enfants - Céroline (1975), Michael (1979) et Nina (1985).

Alors que son amie Céline Dion lui a récemment proposé de venir se joindre à elle lors de ses concerts à Nanterre, Jean-Jacques Goldman aurait décliné l'invitation. Désormais âgé de 74 ans, bientôt 75, Jean-Jacques Goldman n'a, sans surprise, plus la même forme physique qu'il y a vingt ans, lorsqu'il avait quitté la scène. Mais un proche révèle que ce serait légèrement plus compliqué que cela...

Jean-Jacques Goldman "n'est plus capable de jouer de la guitare"

"La réalité, c'est qu'il n'est de toute façon plus capable de jouer de la guitare", lâche ce proche de l'artiste à Paris Match, dans le cadre d'un article consacré à Céline Dion. Et de poursuivre : Jean-Jacques Goldman "souffre d'arthrite". Qui plus est, l'artiste "n'est pas du genre à vouloir apparaître diminué. Il préfère que le public garde un bon souvenir de lui".

Et l'arthrite ne serait pas le seul problème... "Côté chant, c'est le même problème, une voix, ça se travaille, ce que ne fait pas Jean-Jacques", précise ce proche de l'auteur-compositeur-interprète. D'après les informations du Parisien, si Jean-Jacques Goldman ne sera pas présent sur scène lors des concerts de Céline Dion, il devrait toutefois assister à l'un des concerts de la star québécoise... depuis une place dans le public, en tant que simple spectateur, ou presque.