"Morandini pédo !" : Gabiche et Rodav piratent une émission de CNews, plusieurs vidéos pour un coup inattendu

Les YouTubeurs Gabiche et Rodav ont profité de leur venue sur CNews pour piéger la chaîne d'information CNews et Jean-Marc Morandini, producteur de l'émission qui les avait conviés.

Invités de l'émission Police-justice, 24 heures en France ce jeudi 17 septembre, nouvelle émission proposée sur CNews et produite par Jean-Marc Morandini, les YouTubeurs Gabiche et Rodav ont fait une apparition des plus remarquées. Venus officiellement pour parler du concept de leur "brigade anti-pickpockets", qui consiste à traquer des voleurs dans les rues de Paris, les deux créateurs de contenus ont surtout profité de leur venue sur le plateau pour... piéger leurs hôtes.

Alors que leur méthode était remise en question sur le plateau de CNews, Gabiche et Rodav en ont profité pour attaquer la chaîne et Jean-Marc Morandini. "Même si ce n'est pas forcément éthique, très carré, ce qu'on fait et qu'on peut nous en vouloir, je tiens quand même à dire que vous ne nous mettez pas tant en avant et je comprends votre point de vue…", a commencé Gabiche. Et de poursuivre : "Mais il y a quand même pire dans ce monde… Il y a quand même les pédophiles comme Jean-Marc Morandini que vous avez eu pendant très longtemps ici", a-t-il lancé, en référence aux condamnations définitives pour harcèlement sexuel mais aussi corruption de mineurs de l'ex-présentateur de CNews, qui a, certes, été écarté de l'antenne, mais reste actif en coulisses.

"Morandini p*do en prison" et "Votez LFI 2027"

Face à lui, les chroniqueurs et la présentatrice sont rapidement montés au créneau, tentant de sauver les meubles en le sermonnant, avant une coupure pub impromptue. Malgré la coupure, les deux YouTubeurs ont continué de filmer eux-mêmes leur intervention qu'ils ont publiée sur les réseaux sociaux. On peut ainsi voir les deux YouTubeurs se filmer sur le plateau de la chaîne d'information réputée pour sa ligne éditoriale très à droite, pour ne pas dire pro-extrême droite et identitaire.

Ils révèlent alors des t-shirts blancs sur lesquels sont marqués en noir pour l'un "MORANDINI P*DO EN PRISON" et pour le second "VOTEZ LFI 2027", en référence à l'élection présidentielle qui arrive à grands pas. La preuve que les YouTubeurs avaient tout prévu depuis le départ et un véritable pied de nez à la ligne éditoriale de CNews. Face à la colère de la présentatrice, Nelly Daynac, les jeunes hommes tentent de s'excuser tout en rigolant : "On est désolé, on était obligés, franchement on s'est senti un peu obligé avec tout ce qu'il se passe. En plus, c'est Morandini qui nous a contactés. Votez bien en 2027."