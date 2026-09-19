L'éditorialiste Charles Sapin n'interviendra plus sur France Inter : tout comprendre à la crise qui secoue la radio publique

Le directeur adjoint de Valeurs actuelles, Charles Sapin, a annoncé qu'il renonçait à ses chroniques sur France Inter après la suppression de son édito. Ce retrait met un terme à une intense fronde sociale contre les idées d'extrême droite au sein de la radio publique.

Le directeur adjoint de l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs actuelles, Charles Sapin, a annoncé samedi 19 septembre sur le réseau social X l'annulation de son intervention dominicale sur France Inter. Cette décision intervient après que la direction de la station de radio publique l'a informé de la suppression de son éditorial hebdomadaire, diffusé depuis la rentrée.

Pour remplacer ce format court de deux minutes trente, la chefferie avait proposé d'instaurer une séquence de débat contradictoire. Une alternative immédiatement rejetée par l'éditorialiste, qui a estimé refuser d'entrer dans ce "cercle vicieux" et dans une "mécanique de disqualification" nourrissant selon lui la polarisation qu'elle prétendait combattre. Il a également regretté que la direction ait choisi de "rendre les armes" face au combat de ce qu'il qualifie de minorité radicalisée.

Un éditorialiste issu d'un journal condamné pour racisme

Depuis la fin du mois d'août, le recrutement de Charles Sapin suscitait une fronde historique au sein de la rédaction et de l'ensemble des syndicats de Radio France. L'intersyndicale s'opposait fermement à la présence d'un représentant d'un hebdomadaire ultraconservateur et plusieurs fois condamné en justice, notamment pour injure publique à caractère raciste et pour provocation à la discrimination, jugeant sa ligne éditoriale incompatible avec les missions du service public. Un nouveau préavis de grève avait d'ailleurs été voté le 15 septembre pour perturber les antennes.

Initialement défendue par la hiérarchie au nom impératif du pluralisme et de la liberté d'expression, l'arrivée de Charles Sapin s'accompagnait également de fortes contestations au sein du groupe France Télévisions pour ses interventions sur Franceinfo. Avec ce retrait précipité, la direction de Radio France met un terme à une crise sociale d'une rare intensité qui relance le débat persistant sur les frontières du pluralisme dans les médias publics.