Presley Gerber : quelle est la cause de sa mort ? Le fils de Cindy Crawford n'avait que 27 ans

Presley Gerber, mannequin et fils de Cindy Crawford et Rande Gerber, est décédé ce dimanche 20 septembre à seulement 27 ans. De quoi est-il mort ?

Le monde de la mode a perdu l'un de ses jeunes visages les plus connus. Presley Gerber, fils aîné du mannequin Cindy Crawford est mort ce dimanche 20 septembre à l'âge de 27 ans. Le décès du jeune mannequin a été confirmé par une représentante de la famille auprès de l'Associated Press. Le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a indiqué qu'il était décédé dans un établissement de réhabilitation.

Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas encore été établies. Selon People, une autopsie doit être réalisée et aucune cause du décès n'a pour l'instant été communiquée. La famille a, par ailleurs, demandé que son intimité soit respectée pendant cette période "très difficile et douloureuse".

Ces derniers mois, Presley Gerber avait parlé publiquement de ses difficultés liées à l'addiction à la drogue et à sa santé mentale. Aucun lien entre ses antécédents et sa mort n'a été établi par les autorités à ce stade.

Quelle est la cause de la mort de Presley Gerber ?

La réponse reste donc, pour l'instant, inconnue. Les registres du médecin légiste de Los Angeles ont seulement établi que Presley Gerber était bien mort le 20 septembre, mais sans pour autant en connaître la cause et les circonstances médicales.

Le jeune homme avait cependant évoqué à plusieurs reprises son parcours face à l'addiction. En 2025, il avait lancé sur les réseaux sociaux une série baptisée "Mental Health Mondays" destinée à parler plus ouvertement de santé mentale. Reuters rappelle qu'il avait notamment abordé ses propres difficultés afin d'encourager d'autres personnes à demander de l'aide.

En mars 2026, il avait également partagé une partie de son parcours de soins sur Instagram. People rapporte qu'il avait suivi un traitement à l'ibogaïne, une substance psychédélique parfois utilisée dans certains pays contre les addictions, mais qui n'est pas autorisée aux États-Unis. Là encore, rien ne permet à ce stade de relier ce traitement à son décès.

Sa sœur, Kaia Gerber, avait elle aussi évoqué les difficultés traversées par son frère. Dans le numéro de septembre 2026 de Vogue, elle avait parlé de sa lutte de longue durée contre l'addiction et de la conséquence sur l'ensemble de leur famille.

Les autorités n'ont toutefois annoncé ni overdose, ni suicide, ni accident. Toute affirmation en ce sens reste donc, à ce jour, spéculative.

Qui était Presley Gerber, le fils de Cindy Crawford ?

Né en Californie en 1999, Presley Gerber était l'aîné des deux enfants de Cindy Crawford et Rande Gerber. Sa sœur, Kaia, de deux ans sa cadette, a elle aussi suivi une carrière de mannequin avant de se tourner vers le cinéma et la télévision.

Comme sa mère et sa sœur, Presley Gerber avait commencé très tôt sa carrière. À 15 ans, il avait signé avec l'agence IMG Models, puis fait ses débuts sur les podiums en 2016 à Los Angeles. Vogue avait alors présenté son arrivée sur les podiums comme l'un des débuts remarqués de cette génération de mannequins issus de familles célèbres.

Il avait ensuite travaillé pour plusieurs grandes maisons, parmi lesquelles Dolce & Gabbana, Calvin Klein ou encore Céline. En 2018, il était apparu avec Cindy Crawford dans une publicité pour Pepsi diffusée lors du Super Bowl, un clin d'œil à une célèbre pub réalisée par sa mère en 1990.

Ces derniers temps, Presley Gerber s'était fait plus discret sur les podiums. Lors d'un podcast en 2023, il avait expliqué vouloir utiliser son expérience pour aider d'autres personnes confrontées à la dépression ou à des problèmes affectant leur santé mentale, rappelle The Guardian.

Pour l'heure, la famille n'a pas détaillé les circonstances de sa disparition. Les conclusions du médecin légiste sont désormais attendues pour connaître les raisons exactes de son décès.