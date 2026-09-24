Mort de Marina Vlady : quelle est la cause du décès de l'actrice franco-russe ?

Marina Vlady est morte ce jeudi 24 septembre, ont annoncé ses proches. L'actrice franco-russe était âgée de 88 ans.

Marina Vlady est morte. La famille de l'actrice, chanteuse et écrivaine franco-russe, a annoncé la nouvelle à l'AFP ce jeudi 24 septembre 2026. Les enfants de celle qui restera l'éternelle princesse de Clève ont indiqué qu'elle s'était éteinte "chez elle, entourée de ses proches et de ses animaux", sans préciser toutefois dans leur communiqué la cause de la mort de Marina Vlady. L'actrice n'avait pas publiquement révélé souffrir d'une quelconque maladie. Âgée de 88 ans, Marina Vlady aura eu "une longue vie bien remplie", ont ajouté ses enfants dans leur communiqué.

Née le 10 mai 1938 à Clichy, Marina Vlady est la fille d'un couple d'immigrés russes qui avait fui la révolution russe de 1917 en France. Avant de fuir leur pays, son père était chanteur d'opéra, sa mère danseuse étoile. Marina Vlady devient elle-même petit rat de l'Opéra de Paris. Mais rapidement, elle se tourne vers le cinéma. Elle fait ses débuts en 1949, à 10 ans, dans Orage d'été de Jean Gehret, et se fait remarquer dès 1954, avec Avant le déluge d'André Cayette. D'elle, on retient alors surtout sa beauté. En couple avec Robert Hossein qu'elle épouse à 17 ans et avec qui elle forme l'un des couples les plus en vue du 7e art, elle tourne plusieurs films avec lui, comme Toi, le venin (en 1959).

De La Princesse de Clève à Que la fête commence, les films qui ont marqué la carrière de Marina Vlady

Mais c'est en 1961, lorsqu'elle prête ses traits à la princesse de Clèves, dans le film éponyme de Jean Delannoy, que Marina Vlady s'impose vraiment dans le monde du 7e art comme une actrice capable de porter à elle seule un film. Quasiment dans la foulée, elle obtient le prix de l'interprétation au Festival de Cannes pour son rôle dans Le Lit conjugal de Marco Ferreri (1963). Marina Vlady tourne dans les années 60 avec un certain Godard, dans Deux ou trois choses que je sais d'elle.

Dans sa longue filmographie, Marina Valdy compte environ 80 films sortis au cinéma et une vingtaine de téléfilms. Parmi eux encore : Falsstaff d'Orson Welles, Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil de Jean Yanne (1972), Que la fête commence de Bertrand Tavernier (1975), dans lequel elle joue au côté de Philippe Noiret, ou encore Twist again à Moscou de Jean-Marie Poiré (1986).

Marina Vlady, également chanteuse, écrivaine et militante

Issue d'une fratrie de quatre sœurs, toutes artistes, Marina Vlady a enregistré avec elles deux disques de chansons, sur les cinq qu'elle compte dans sa discographie, sous le nom de scène "Les Sœurs Poliakoff". Avec ses sœurs, elle a également co-écrit Babouchka. On lui doit aussi plusieurs romans, comme Le Voyage de Sergueï Ivanovitch ou Ma cerisaie. La vie de Marina Vlady a également été marquée par son militantisme. Celle qui adhère en 1968 au PCF fait aussi partie des signataires du manifeste des 343 femmes ayant subi un avortement.

Côté vie privée, Marina Vlady aura été mariée à trois reprises : Robert Hossein (1955-1959), avec qui elle a eu deux fils, Pierre et Igor, puis l'aviateur Jean-Claude Brouillet (1963-1966), avec qui elle a eu son troisième enfant, et Vladimir Vyssotski (1970-1980) avec qui elle reste jusqu'à la mort prématurée de ce poète et acteur soviétique. Entre 1980 et 2003, elle sera la compagne du médecin cancérologue Léon Schwartzenberg, décédé, lui, d'un cancer en 2003.