Anne-Elisabeth Blateau arrêtée par la police : des violences et une maladie évoquées

Anne-Elisabeth Blateau, actrice de Scènes de Ménages, a été interpellée après un incident avec son fils. Elle a révélé souffrir d'une maladie.

Anne-Elisabeth Blateau interpellée. Mardi 22 septembre, l'actrice de Scènes de ménages était en état d'ivresse lorsqu'elle a été arrêtée au bois de Vincennes. Les forces de l'ordre auraient été appelées sur place, peu après 17 heures. Une mère en état d'ivresse venait de sortir d'un taxi en criant sur son fils, mineur. Elle l'aurait saisi par le col de sa veste de manière plutôt violente. L'enfant ne serait autre que son fils, Hadrien, né en 2014.

Comme le relaie Voici, un témoin serait intervenu pour séparer la mère de son enfant. Le garçon de 12 ans pleurait en réclamant son père, apprend-on. Il se serait réfugié auprès d'un militaire qui était hors service. Les policiers ont finalement embarqué mère et enfant sur les coups de 17h30. L'actrice de Scènes de Ménages serait restée très agitée au poste de police, selon une source policière, se débattant pour essayer de se dégager des menottes.

Un "épisode personnel difficile" pour Anne-Elisabeth Blateau

Déjà connue de la justice "pour outrage et violence en état d'ivresse", Anne-Elisabeth Blateau a été déférée jeudi 24 septembre "devant le délégué du procureur pour une alternative aux poursuites en la forme d'une composition pénale, avec un stage de responsabilité parentale et une injonction thérapeutique", rapporte franceinfo. Celle qui ne fait donc pas l'objet de poursuites pénales a assuré regretter "profondément" ce qu'elle qualifie d'"épisode personnel difficile".

Dans un communiqué, l'avocate d'Anne-Elisabeth Blateau, Me Delphine Meillet, a révélé "l'origine de ce comportement", comme le souhaitait sa cliente. Anne-Elisabeth Blateau a ainsi tenu à révéler la maladie dont elle souffrirait : "Un trouble sur lequel on a mis du temps à poser un diagnostic. Il s'agit de bipolarité." Dans ces circonstances, Anne-Elisabeth fait savoir par l'intermédiaire de son avocate qu'elle se met "en retrait dans les prochaines semaines pour se reposer et se consacrer pleinement à ses soins et à sa famille". Et d'assurer vouloir "mettre toutes ses forces pour que ce type d'incident ne se reproduise plus".