Hubert-Félix Thiéfaine malade et condamné : de quoi souffre le chanteur ?

À 78 ans, le chanteur Hubert-Félix Thiéfaine entame une ultime tournée intitulée "Des adieux". Atteint d'une maladie incurable, l'artiste affronte cette épreuve entouré de sa famille. Mais de quel mal souffre-t-il exactement ?

À la veille du lancement de sa tournée intitulée "Des adieux", prévue pour débuter le 3 octobre 2026 en Bretagne, Paris Match a réuni la famille d'Hubert-Félix Thiéfaine pour évoquer ses projets, sa vie, et ses envies. Dans les colonnes du magazine, son épouse Francine, avec qui il partage sa vie depuis quarante-quatre ans, et leur fils aîné Hugo, manager de l'artiste, ont aussi accepté de se confier sur l'état de santé du chanteur de 78 ans. Et Hubert-Félix Thiéfaine dévoile sans fard qu'il est atteint d'une maladie incurable.

Les premiers signaux d'alerte sont apparus au cours de l'année 2025, quelques mois après la fin de sa précédente tournée. L'entourage de l'interprète de "La Fille du coupeur de joints" constate alors des changements de comportement inhabituels, des réactions déroutantes et une fatigue persistante. "On a d'abord cru à une dépression ­post-tournée. Puis on s'est dit qu'il ne supportait pas les médicaments qu'il prenait à la suite d'une intervention chirurgicale", indique sa famille. Mais les médecins ont hélas diagnostiqué l'origine des troubles. "On nous a appris qu'il était atteint d'une maladie évolutive, incurable. Les traitements permettent simplement de ralentir sa progression. Mais la fin est inéluctable", indiquent ses proches à Paris Match.

De quelle maladie souffre Hubert-Félix Thiéfaine ?

Afin de couper court aux rumeurs qui accompagnent souvent l'annonce d'une retraite prématurée, la famille Thiéfaine a fait le choix de la transparence, tout en veillant à préserver le secret médical. La première certitude apportée par les examens est l'absence de pathologie cancéreuse. Les consultations spécialisées ont formellement écarté la piste d'un cancer.

Les médecins semblent malgré tout pessimistes : Hubert-Félix Thiéfaine est atteint d'une maladie neuro-évolutive. Bien que la famille n'ait pas souhaité nommer le terme médical exact, son caractère dégénératif ne laisse pas de doute. Les traitements prescrits n'ont pas pour vocation de guérir la maladie, mais simplement d'en freiner le cours.

Sur le plan clinique, l'affection se traduit par une fragilité physique et de légers tremblements de la main. Cependant, l'artiste conserve sa mémoire textuelle et sa puissance vocale intactes. Loin d'être abattu, le chanteur a accueilli la nouvelle des médecins avec stoïcisme. Paris Match écrit d'ailleurs que "dans les jours qui suivent, Francine est sous le choc, les garçons font bonne figure malgré leur tristesse, mais Hubert tient le cap". L'épouse du chanteur a manifestement été impressionnée par son mari : "Il a été incroyable, reprend Francine, il m'a vraiment aidée. Il n'est ni dans le déni, ni dans l'apitoiement, ni dans la plainte. Et moi, je serai là pour lui, je sais que je vais l'accompagner de toutes mes forces dans ce combat".

La scène comme thérapie pour Hubert-Félix Thiéfaine

Pour Hubert-Félix Thiéfaine, le travail artistique s'impose comme la meilleure réponse face au déclin. Les spécialistes qui le suivent ont encouragé cette démarche. "Hubert a besoin de la musique pour vivre. Les médecins nous l'ont dit. Plus il continuera son métier, plus il vivra, moins il déclinera", ajouté Francine. Lors des répétitions à la Saline royale d'Arc-et-Senans dans le Doubs, le chanteur a d'ailleurs démontré une concentration exemplaire enchaînant ses titres phares.

Pour permettre la tenue de cette tournée de 37 dates à travers la France, qui s'étalera jusqu'au printemps 2027 et fera étape au Zénith de Paris, l'organisation a été adaptée par son fils Hugo. Le rythme des représentations a été adouci et les trajets réduits. Son second fils, Lucas, occupe la place de batteur dans le groupe. En raison de sa maladie, les compagnies d'assurance ont refusé de couvrir l'événement, obligeant la famille à assumer elle-même le risque financier.

L'artiste reste un repère, une référence pour la chanson française. En octobre 2021, l'artiste avait marqué les esprits avec la sortie de son dix-huitième album studio, Géographie du vide. Réalisé avec son fils Lucas Thiéfaine, cet opus réunissait des compositions aux arrangements soignés, signées par des figures de la scène française comme J. P. Nataf, Arman Méliès ou Nosfell.

À la suite de cet album, Thiéfaine avait initié un concept de tournée en deux volets. D'un côté, la tournée Unplugged, présentée dans des théâtres à l'acoustique intime. De l'autre, le projet Replugged voyait le chanteur retrouver l'énergie du rock électrique dans les Zéniths. Ces deux aventures scéniques ont donné lieu à la parution d'enregistrements live majeurs, notamment le coffret Replugged paru au printemps 2025, immortalisant la complicité entre le père et le fils.

Alors qu'il s'apprête à célébrer près de cinquante ans de carrière discographique depuis son premier album en 1978, Hubert-Félix Thiéfaine aborde ce dernier chapitre avec sérénité. Sans amertume, le dandy franc-comtois devrait offrir à ses admirateurs un au revoir à la hauteur de son talent.