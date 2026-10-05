Prince Waly est mort d'une maladie rare : les causes de son décès dévoilées

Le rappeur Prince Waly est mort. Il s'est éteint des suites d'un long combat contre une maladie qui l'a poursuivi 10 ans.

La scène musicale française est en deuil. Le rappeur Moussa Samba, connu sous le nom de scène Prince Waly, est décédé des suites des complications de sa maladie. L'annonce de son décès a provoqué une vive émotion auprès de nombreux acteurs du hip-hop, de ses confrères artistes et, sans doute de son public. Diagnostiqué il y a quelques années d'une pathologie grave qui avait interrompu son ascension créative, l'artiste aura marqué les esprits par sa dignité, son élégance et son courage face à l'épreuve.

Cette disparition prématurée vient clore une drôle de vie, le rappeur avait fait de son épreuve médicale une source d'inspiration. Entouré de ses proches et de sa famille, le musicien s'est éteint après avoir lutté sans relâche contre un cancer qui l'avait frappé au sommet de sa carrière.

La cause de la mort de Prince Waly est liée aux séquelles et aux complications d'un cancer du larynx particulièrement agressif. Découverte au printemps 2019, alors qu'il n'était âgé que de 27 ans, cette forme de cancer des voies aérodigestives supérieures est extrêmement rare chez un adulte aussi jeune. Les premiers symptômes s'étaient manifestés par des douleurs persistantes à la gorge, une extinction de voix prolongée et des difficultés respiratoires croissantes.

Face à la rapidité de la progression du cancer, le protocole médical s'était avéré particulièrement lourd. Le rappeur a dû subir de nombreuses séances de chimiothérapie et de radiothérapie au centre hospitalier. Pour pallier l'obstruction critique de sa gorge et lui permettre de continuer à respirer, une intervention chirurgicale d'urgence avait imposé la pose d'une trachéotomie. Cette épreuve physique avait altéré ses cordes vocales et privé l'artiste de sa voix pendant plus de dix-huit mois, provoquant une perte de poids spectaculaire.

Prince Waly avait chanté sur son cancer

Bien qu'il soit entré dans une phase de rémission éprouvante qui lui avait permis de réapprendre à parler puis à rapper, les séquelles physiques de la maladie et la lourdeur des traitements subis ont continué de fragiliser sa santé. Prince Waly avait pourtant réussi l'exploit de transformer ce calvaire en un objet artistique avec la parution, en novembre 2022, de son tout premier album solo intitulé Moussa.

Dans ce disque poignant et salué par la critique, l'artiste livrait une chronique sans filtre de ses mois d'hospitalisation, de la solitude face au diagnostic et de la peur de disparaître. Des titres comme "Walygator" ou "Mercure" témoignaient de cette voix retrouvée, métamorphosée par la douleur mais portée par une technique intacte.

Originaire de Montreuil en Seine-Saint-Denis, Moussa Samba s'était d'abord imposed au début des années 2010 avec le duo Big Budha Cheez, formé aux côtés du producteur Fiifi. Revendiquant l'héritage du rap new-yorkais des années 1990 et la précision des grands paroliers français, le groupe s'était forgé une réputation solide au sein de l'underground.

C'est ensuite en solo, à travers les EP Junior en 2016 et BOY en 2019, que Prince Waly avait imposé son style unique : un flow ciselé, une narration cinématographique et une élégance vestimentaire qui lui valaient le titre de dandy du rap français. Estimé par l'ensemble de la profession, il a collaboré avec les plus grands noms de sa génération, d'Alpha Wann à Dinos, en passant par Jazzy Bazz et Freeze Corleone. Prince Waly demeurera l'un des visages les plus marquants de sa génération.