Mort d'Antoine Ciosi : "Ce qu'ils croyaient vieux, pauvre et condamné..." L'hommage d'I Muvrini à la légende de la chanson corse

Bouleversé par le décès d'Antoine Ciosi à l'âge de 94 ans, le groupe I Muvrini pleure l'un de ses pères spirituels. À travers leur hommage, Jean-François et Alain Bernardini saluent le pionnier qui a pavé la voie à la musique corse moderne.

Une grande voix du patrimoine musical insulaire s'est tue. Le chanteur Antoine Ciosi est mort à l'âge de 94 ans à Corbara, près de L'Île-Rousse, à 80 kilomètres de son village natal de Haute-Corse.

L'annonce de la disparition d'Antoine Ciosi, survenue dans la nuit du 3 au 4 octobre 2026 à Corbara, a suscité une vive émotion sur l'île de Beauté. Parmi les réactions les plus chargées de sens, le groupe emblématique I Muvrini a rapidement réagi. "Il a aidé la Corse à se souvenir d'elle-même (…) Il a aidé les Corses à comprendre que ce qu'ils croyaient vieux, pauvre et condamné était en fait un trésor", a régi Corse Net Infos, Jean-François Bernardini, le leader du groupe I Muvrini.

Bien avant l'éclosion du mouvement du Riacquistu dans les années 1970, Ciosi avait entrepris de collecter les récits et les chants de la terre paysanne pour les sauver de l'oubli. Cette démarche de passeur de mémoire a inspiré Jean-François et Alain Bernardini pour porter la polyphonie corse à travers le monde. Ces artistes s'étaient d'ailleurs réunis en studio lors du projet Duetti, où le patriarche avait réuni autour de lui les figures majeures de la scène insulaire. Ensemble, ils avaient réinterprété le titre mythique "Circinellu".

L'ancien président du conseil exécutif de l'île, Gilles Simeoni, a également fait part de son regret devant "la disparition d'un monument chant et de la culture cors ".

Fils d'un paysan tué dans un tir accidentel, Antoine Ciosi avait fait ses armes comme choriste auprès de Tino Rossi au Théâtre Mogador. La première pierre de sa carrière solo est posée en 1963, lorsqu'il remporte un concours de la chanson sur la scène de l'Olympia. Durant les années 1970, en plein mouvement de renouveau culturel, il conçoit au Palais de Chaillot le tout premier spectacle audiovisuel consacré aux traditions de l'île.

À cette époque, il enregistre de nombreux titres signés par les frères Vincenti, parmi lesquels U Tragulinu, une pièce évoquant la figure du colporteur, tout en multipliant les reprises comme Ô Corse, île d'amour. Interprétées en français ou en corse, ses œuvres les plus célèbres, telles que Le Prisonnier ou Le Dernier des bandits, ont marqué plusieurs générations. Après avoir fait ses adieux à la scène parisienne aux Folies Bergère en 2017, l'artiste avait sorti en 2020 l'album Duetti.