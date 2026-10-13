Hospitalisation du pape Léon XIV : après l'opération aux poumons, un cancer confirmé… Ce que l'on sait

Après la découverte d'un nodule pulmonaire, le pape Léon XIV a été opéré ce mardi 13 octobre et le diagnostic a été confirmé : il s'agit bien d'un cancer du poumon.

Le pape Léon XIV a bien un cancer du poumon. Opéré ce mardi 13 octobre à l'hôpital Gemelli de Rome, le souverain pontife s'est fait retirer le lobe inférieur de son poumon droit, apprend-on ce soir. Alors que l'opération se poursuivait, des analyses ont été réalisées et le verdict est tombé : "L'examen histologique in situ a confirmé le diagnostic d'un adénocarcinome pulmonaire, comme le laissaient présager les examens préopératoires", ont révélé le docteur Luigi Carbone et le professeur Stefano Margaritora, dont le Saint-Siège se fait l'écho sur Telegram. À noter que l'ablation du lobe a été pratiquée afin de "garantir" une opération qualifiée de "radicale". Les médecins ont d'ailleurs insisté sur le fait qu'ils avaient tout fait pour retirer totalement la tumeur.

Le Vatican a fait savoir que l'intervention s'était par ailleurs déroulée "avec succès, dans les délais et selon les modalités prévus". Le pape Léon XIV est ainsi resté près de trois heures en salle d'opération, tandis que l'intervention a duré 90 minutes. Aucune complication n'est rapportée. Le souverain pontife s'est réveillé "normalement" et a pu regagner sa chambre située au 10e étage. Le tissu prélevé devrait être analysé dans les prochains jours tandis que le pape réalisera les examens post-opératoires classiques.

Un nodule pulmonaire découvert pendant des examens de contrôle

Le Vatican a annoncé ce week-end qu'un nodule pulmonaire avait été découvert chez le pape Léon XIV lors d'examens de contrôle. Le souverain pontife devait donc se faire opérer. Une opération qui a eu lieu ce mardi. Léon XIV était, de fait, attendu à l'hôpital Gemelli de Rome où il a été admis en fin de matinée. Après l'opération, le pape doit donc rester hospitalisé durant environ une semaine, rapporte Corriere della sera. La Préfecture de la Maison pontificale a par ailleurs fait savoir que toutes les audiences du pape "seront annulées pendant une semaine, jusqu'au mardi 20 octobre".

Alors que bon nombre de chrétiens et de proches du souverain pontife, aujourd'hui âgé de 71 ans, s'inquiétaient après l'annonce de l'opération du pape, la confirmation du cancer n'a pas dû soulager les esprits. "Sommes-nous inquiets ? Oui, bien sûr : mais il nous rassure par son calme", confiait avant l'opération l'archevêque métropolitain de Madrid, José Cobo Cano. Et l' évêque de Brescia, Pierantonio Tremolada, de renchérir : "Nous ne pouvons cacher notre inquiétude, mais nous sommes réconfortés par le fait que le pape ait annoncé sa maladie avec sérénité."

Le nodule du pape Léon XIV, suspect ?

Lundi, la professeure Marie-Pierre Revel, cheffe de service à l'hôpital Cochin (AP-HP), revenait auprès de 20 Minutes sur le nodule du pape. "Avoir un nodule pulmonaire est très banal et seule une minorité d'entre eux sont liés à un cancer (environ 5% à 7%)", expliquait-elle, avant de toutefois concéder que "dans le cas du pape, le recours direct à la chirurgie sugg[érait] que le nodule était suspect".

Le terme "stade précoce" laisse supposer que le cancer a été repéré très tôt. Une chimiothérapie aurait autrement dû être pratiquée, selon elle. De nos jours, la chirurgie minimalement invasive permet d'intervenir en faisant de minuscules incisions qui permettent à la fois de ne pas laisser de grosses cicatrices, mais également de se remettre très vite de l'opération, notait-elle.