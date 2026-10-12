Hospitalisation du pape Léon XIV : des détails sur son opération aux poumons dévoilés

Après avoir annoncé la découverte d'un nodule pulmonaire, le pape Léon XIV est hospitalisé ce mardi à l'hôpital Gemelli de Rome où il doit être opéré.

Le Vatican a annoncé ce week-end qu'un nodule pulmonaire avait été découvert chez le pape Léon XIV lors d'examens de contrôle. Le souverain pontife va devoir se faire opérer. Une opération qui doit avoir lieu ce mardi. Léon XIV est, de fait, attendu à l'hôpital Gemelli de Rome où il sera admis en fin de matinée. Après l'opération, le pape restera hospitalisé durant environ une semaine, rapporte Corriere della sera. La Préfecture de la Maison pontificale a par ailleurs fait savoir que toutes les audiences du pape "seront annulées pendant une semaine, jusqu'au mardi 20 octobre".

Bon nombre de chrétiens et de proches du souverain pontife, aujourd'hui âgé de 71 ans, s'inquiètent après l'annonce de l'opération du pape. "Sommes-nous inquiets ? Oui, bien sûr : mais il nous rassure par son calme", a confié l'archevêque métropolitain de Madrid, José Cobo Cano. Et l' évêque de Brescia, Pierantonio Tremolada de renchérir : "Nous ne pouvons cacher notre inquiétude, mais nous sommes réconfortés par le fait que le pape ait annoncé sa maladie avec sérénité."

Le nodule du pape Léon XIV, suspect ?

Si de nombreux chrétiens vont prier pour que l'opération du pape Léon XIV se passe bien, la professeure Marie-Pierre Revel, cheffe de service à l'hôpital Cochin (AP-HP), se veut toutefois rassurante auprès de 20 Minutes. D'emblée, elle affirme : "Avoir un nodule pulmonaire est très banal et seule une minorité d'entre eux sont liés à un cancer (environ 5% à 7%)." Mais elle concède tout de même que "dans le cas du pape, le recours direct à la chirurgie suggère que le nodule était suspect".

Le terme "stade précoce" laisse supposer que le cancer a été repéré très tôt. Une chimiothérapie aurait autrement dû être pratiquée, selon elle. De nos jours, la chirurgie minimalement invasive permet d'intervenir en faisant de minuscules incisions qui permettent à la fois de ne pas laisser de grosses cicatrices, mais également de se remettre très vite de l'opération, note-t-elle. Une opération qui se fait sous anesthésie générale et qui doit surtout être soigneusement préparée en amont. Dans le cas du pape Léon XIV, elle ne doute cependant pas que l'équipe médicale "soit extrêmement compétente".