Le cancer du pape s'est-il diffusé au-delà de son poumon ? Les médecins ont décidé d'être transparents

Après la découverte d'un nodule pulmonaire, le pape Léon XIV a été opéré ce mardi 13 octobre et le diagnostic a été confirmé : il s'agit bien d'un cancer du poumon. Mais la maladie s'est-elle propagée au-delà de l'organe ?

Le pape Léon XIV a bien un cancer du poumon. Opéré ce mardi 13 octobre à l'hôpital Gemelli de Rome, le souverain pontife s'est fait retirer le lobe inférieur de son poumon droit, apprend-on ce soir. Alors que l'opération se poursuivait, des analyses ont été réalisées et le verdict est tombé : "L'examen histologique in situ a confirmé le diagnostic d'un adénocarcinome pulmonaire, comme le laissaient présager les examens préopératoires", ont révélé le docteur Luigi Carbone et le professeur Stefano Margaritora, dont le Saint-Siège se fait l'écho sur Telegram. L'ablation du lobe a été pratiquée par une technique de chirurgie vidéo-assistée afin de retirer le plus complétement possible les tissus concernés.

Le Vatican a fait savoir que l'intervention s'était par ailleurs déroulée "avec succès, dans les délais et selon les modalités prévus". Le pape Léon XIV est ainsi resté près de trois heures en salle d'opération, tandis que l'intervention a duré 90 minutes. Aucune complication n'est rapportée. Le souverain pontife s'est réveillé "normalement" et a pu regagner sa chambre située au 10e étage. Le Saint-Siège a par ailleurs indiqué que le pape avait passé "une nuit tranquille". Le tissu prélevé devrait être analysé dans les prochains jours tandis que le pape réalisera les examens post-opératoires classiques.

Un nodule pulmonaire découvert pendant des examens de contrôle

Le Vatican a annoncé ce week-end qu'un nodule pulmonaire avait été découvert chez le pape Léon XIV lors d'examens de contrôle. Dimanche 11 octobre, le souverain pontife avait lui-même évoqué son état de santé devant les fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Léon XIV était, de fait, attendu à l'hôpital Gemelli de Rome où il a été admis en fin de matinée. Après l'opération, le pape doit donc rester hospitalisé durant environ une semaine, rapporte Corriere della sera. La Préfecture de la Maison pontificale a par ailleurs fait savoir que toutes les audiences du pape "seront annulées pendant une semaine, jusqu'au mardi 20 octobre".

Après l'opération, le pape devra rester hospitalisé pendant environ une semaine, selon les prévisions communiquées par le Vatican. Alors que bon nombre de chrétiens et de proches du souverain pontife, aujourd'hui âgé de 71 ans, s'inquiétaient après l'annonce de l'opération du pape, la confirmation du cancer n'a pas dû soulager les esprits. "Sommes-nous inquiets ? Oui, bien sûr : mais il nous rassure par son calme", confiait avant l'opération l'archevêque métropolitain de Madrid, José Cobo Cano. Et l' évêque de Brescia, Pierantonio Tremolada, de renchérir : "Nous ne pouvons cacher notre inquiétude, mais nous sommes réconfortés par le fait que le pape ait annoncé sa maladie avec sérénité." Ce mercredi, des prières pour son rétablissement ont notamment été prononcées lors d'une messe présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, place Saint-Pierre, rapport Reuters.

Le cancer du pape Léon XIV s'est-il propagé au-delà de son poumon ?

C'est désormais la principale question concernant l'état de santé du souverain pontife. Si les médecins ont confirmé le cancer, ils n'ont pas encore précisé jusqu'où la maladie avait pu évoluer. Le Vatican n'a communiqué ni la taille exacte de la tumeur ni l'éventuelle atteinte des ganglions lymphatiques situés à proximité du poumon. Ces informations sont pourtant essentielles pour déterminer le stade du cancer et savoir s'il s'est propagé. À ce stade, aucune diffusion à d'autres organes n'a été annoncée, mais elle n'a pas non plus été formellement exclue.

Lundi, la professeure Marie-Pierre Revel, cheffe de service à l'hôpital Cochin (AP-HP), revenait auprès de 20 Minutes sur le nodule du pape. "Avoir un nodule pulmonaire est très banal et seule une minorité d'entre eux sont liés à un cancer (environ 5% à 7%)", expliquait-elle, avant de toutefois concéder que "dans le cas du pape, le recours direct à la chirurgie sugg[érait] que le nodule était suspect". La découverte précoce de la lésion est un élément encourageant, mais elle ne permet pas, à elle seule, de déterminer le stade exact de la maladie.

Un adénocarcinome pulmonaire représente environ 40% des cancers du poumon. Lorsque la maladie reste limitée au poumon, une opération peut parfois suffire. En revanche, si des cellules cancéreuses sont retrouvées dans les ganglions ou dans d'autres parties du corps, des traitements complémentaires, notamment une chimiothérapie peuvent être envisagés. Le terme "stade précoce" laisse supposer que le cancer a été repéré très tôt. De nos jours, la chirurgie minimalement invasive permet d'intervenir en faisant de minuscules incisions qui permettent à la fois de ne pas laisser de grosses cicatrices, mais également de se remettre très vite de l'opération, notait-elle.

De nouvelles analyses du tissu retiré doivent être réalisées dans les prochains jours. Leurs résultats permettront de mieux évaluer l'étendue de la maladie et les soins nécessaires. Une autre échéance attend Léon XIV : son voyage en Uruguay, en Argentine et au Pérou du 6 au 17 novembre. Son maintien dépendra notamment de l'évolution de son état de santé.