Céline Dion : chanson surprise, final en jean… la diva clôt sa série de concerts parisiens

Céline Dion a achevé samedi 17 octobre sa série de seize concerts à Nanterre devant 35 000 spectateurs. Pour cette dernière représentation, la chanteuse a réservé une surprise à son public, avant des retrouvailles déjà annoncées en mai 2027.

"Je m'ennuie déjà de vous !" À peine sa dernière soirée commencée, Céline Dion pensait déjà à ses retrouvailles avec ses fans. Samedi 17 octobre, la chanteuse a conclu sa série de concerts à la Plénitude Arena de Nanterre, rapporte Le Parisien. Devant 35 000 spectateurs, elle s'est montrée souriante et énergique, multipliant les échanges avec la salle. Le public a repris avec elle plusieurs de ses grands succès, notamment "Ziggy".

Pour les rappels, la diva a délaissé ses tenues de scène spectaculaires pour un jean, une veste noire et une ceinture dorée. Après "All By Myself" et "Pour que tu m'aimes encore", elle a réservé une dernière surprise aux spectateurs en interprétant pour la première fois sur scène "Bonjour, pardon, merci", une chanson écrite par Ycare. Le spectacle s'est achevé à 23 h 06, au terme de cette seizième représentation qui venait clore cinq semaines de concerts.

Un nouvel album en préparation

La suite se prépare déjà au Nevada, où Céline Dion doit terminer l'enregistrement de son prochain album. Selon RTL, Sony prévoit une sortie au printemps 2027. Stromae, Grand Corps Malade et Mosimann figurent parmi les collaborations attendues sur ce disque. Après ses retrouvailles avec le public français, la chanteuse doit donc reprendre le chemin des studios, avec la possibilité de dévoiler de nouveaux morceaux lors de son prochain passage en France.

Car cette dernière soirée ne marque pas la fin de l'aventure parisienne. Dix représentations supplémentaires sont prévues du 8 au 29 mai 2027, selon le calendrier officiel de la chanteuse. Ces retrouvailles devraient également avoir un poids économique important. D'après une étude du cabinet MKG consultée par France Inter et franceinfo, les concerts ont déjà généré plus de 700 millions d'euros de retombées. Avec les dates prévues en mai, ce montant pourrait atteindre 1,2 milliard d'euros.

Plus de 250 millions d'albums vendus dans le monde

Avec plus de 250 millions d'albums vendus dans le monde, Céline Dion s'est imposée comme l'une des grandes figures de la chanson internationale. Récompensée par cinq Grammy Awards, elle a construit sa carrière entre répertoire francophone et succès anglophones. Sorti en 1995 et réalisé avec Jean-Jacques Goldman, D'eux reste l'album francophone le plus vendu de l'histoire, avec 10 millions d'exemplaires écoulés, selon sa biographie officielle. Quelques années plus tard, "My Heart Will Go On", chanson emblématique du film Titanic, a encore renforcé sa notoriété mondiale.