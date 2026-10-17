Céline Dion : le dernier concert est arrivé, qu'a prévu la diva pour l'ultime show à Paris ?

Céline Dion achève samedi 17 octobre sa série de 16 concerts à la Plenitude Arena, à Nanterre. Après cinq semaines de retrouvailles avec son public, la chanteuse prépare déjà la suite, entre l'enregistrement d'un nouvel album et un retour en France au printemps 2027.

Dernier rendez-vous avant de quitter la région parisienne. Céline Dion remonte sur la scène de la Plenitude Arena samedi 17 octobre pour conclure la première partie de sa résidence, entamée le 12 septembre. Cette seizième représentation vient clore cinq semaines de concerts qui ont marqué son retour sur scène après six ans d'absence. Pour l'occasion, la chanteuse a choisi de mêler ses répertoires français et anglais dans un spectacle imaginé par le directeur artistique Willo Perron.

La production est construite en quatre actes, avec des décors mobiles et de grands écrans qui accompagnent les chansons, détaille le site officiel de Céline Dion. Depuis le début de la résidence, le public retrouve plusieurs de ses grands classiques, comme On ne change pas ou Dans un autre monde, mais aussi Dansons, sorti cette année. La chanteuse reprend également ses titres anglophones les plus connus, dont l'incontournable My Heart Will Go On. Entourée de musiciens dirigés par son collaborateur de longue date Scott Price, Céline Dion interprète aussi La Wally, un passage lyrique qui tranche avec ses grands succès pop.

Un nouvel album à terminer et 10 concerts au printemps

Après cette dernière soirée d'automne, Céline Dion doit regagner sa maison de Lake Las Vegas, dans le Nevada, auprès de ses fils et de ses proches. Selon Le Parisien, elle reprendra ensuite l'enregistrement de son prochain album, mis entre parenthèses cet été pour préparer son retour sur scène. Six titres seraient déjà enregistrés et cinq ou six autres doivent encore être réalisés au studio du Palms, toujours à Las Vegas.

Les retrouvailles avec le public français ne s'arrêteront pas là. Dix nouvelles représentations sont déjà annoncées du 8 au 29 mai 2027, toujours à la Plenitude Arena. Le concert de ce samedi marque donc la fin du premier volet de la résidence, mais pas celle de l'aventure parisienne. Avec ces nouvelles dates, Céline Dion doit porter à vingt-six le nombre de concerts programmés à Nanterre.

La résidence représente aussi une manne importante pour la région. Une étude du cabinet MKG, consultée par France Inter et franceinfo, estime les retombées économiques générées jusqu'ici à plus de 700 millions d'euros. Hôtels, transports, restaurants et commerces profitent notamment de l'afflux de spectateurs. En intégrant les dix concerts prévus en mai, le cabinet avance même un total potentiel de 1,2 milliard d'euros.