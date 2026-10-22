Hugues Auffray malade : quelle est la pathologie qui le contraint à annuler un concert ?

À 97 ans, Hugues Aufray a été contraint de reporter une date de sa tournée "Escapada !" pour des raisons de santé. Une annonce qui soulève des interrogations sur la maladie du chanteur, toujours très actif sur scène.

Hugues Aufray ne pourra pas retrouver son public comme prévu ce vendredi 23 octobre. Le chanteur de 97 ans devait se produire à 20 heures au Bocapole de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, mais son concert a été reporté. Selon Paris Match, l'interprète de Santiano a annoncé la nouvelle sur Instagram, en raison d'un problème de santé qui l'empêche de chanter. Une décision prise alors que l'artiste poursuit sa tournée "Escapada !", avec laquelle il continue de parcourir la France malgré son âge.

La raison de cette interruption est désormais connue. Hugues Aufray est malade. Il souffre d'une laryngite aiguë accompagnée d'une aphonie, autrement dit une extinction de voix. Sa production, a confirmé le report du spectacle sur les réseaux sociaux. Le chanteur a présenté ses excuses aux spectateurs qui avaient prévu d'assister à cette représentation. Aucune autre annulation n'a été annoncée à ce stade.

Le concert de Bressuire a été reprogrammé au vendredi 8 janvier 2027, à 20 heures, selon le site officiel de la salle Bocapole. Les billets achetés pour le 23 octobre resteront valables pour cette nouvelle date. Ce report intervient moins de deux semaines après son passage à Saint-Brieuc, le 11 octobre, où Hugues Aufray avait retrouvé son public dans le cadre de cette même tournée.

Qu'est-ce que la laryngite aiguë dont souffre Hugues Aufray ?

La laryngite aiguë est une inflammation du larynx, l'organe situé dans la gorge qui abrite les cordes vocales. Elle peut provoquer une voix rauque, des difficultés à parler et parfois une extinction de voix complète. Le repos vocal fait partie des principales recommandations pour permettre aux cordes vocales de récupérer. Pour un chanteur, cette inflammation peut donc rendre une représentation impossible, même en l'absence d'autres complications.

Si le diagnostic annoncé explique le report du concert, aucune précision supplémentaire n'a été communiquée sur l'origine de la maladie ou sur la durée nécessaire pour son rétablissement. À 97 ans, Hugues Aufray a régulièrement été confronté à des rumeurs concernant sa santé. En avril 2026, il avait notamment publié une vidéo pour démentir des publications confirmant qu'il était gravement malade, voire décédé. "Je suis en parfaite santé", avait-il alors assuré, dénonçant de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux. Il avait renouvelé son démenti en juillet.

Hugues Aufray : les prochains concerts de sa tournée sont-ils maintenus ?

Malgré ce contretemps, l'artiste n'a pas annoncé l'interruption de sa tournée. Son site officiel affiche toujours plusieurs représentations, notamment au Havre le 1er novembre, à Reims le 7 décembre et à Metz le 13 décembre. Leur maintien dépendra toutefois de l'évolution de son état de santé, sur laquelle aucune nouvelle précision n'a été donnée.

Le chanteur ne cache pas son envie de poursuivre sa carrière. En septembre dernier, invité de Marc-Olivier Fogiel sur RTL, il évoquait encore sa passion pour la scène et sa volonté de continuer à chanter sur scène. Né le 18 août 1929, Hugues Aufray a fêté ses 97 ans cet été et reste l'une des figures les plus âgées de la chanson française encore en tournée. Pour le moment, les spectateurs de Bressuire disposent d'une nouvelle date : le 8 janvier 2027.