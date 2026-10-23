Mort de Jean-Paul Huchon : de quoi l'ancien président d'Ile-de-France est-il décédé ?

Jean-Paul Huchon, ancien président de la région Ile-de-France de 1998 à 2015, est mort dans la nuit de jeudi à vendredi a annoncé sa famille. Il a succombé à un cancer.

L'Ile-de-France endeuillée. L'ancien président socialiste de la région francilienne, Jean-Paul Huchon, est mort dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre à l'âge de 80 ans, a annoncé l'un de ses fils à l'AFP. L'homme politique est décédé des suites d'un cancer selon son entourage. Sa famille ne précise pas le type de cancer dont l'octogénaire était atteint.

Jean-Paul Huchon a dirigé la région Ile-de-France pendant de nombreuses années, de 1998 à 2015, avant d'être remplacé par Valérie Pécresse. Le socialiste a également été maire de la ville de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, de 1994 à 2001. En plus de ces mandats locaux, Jean-Paul Huchon a travaillé au gouvernement pendant trois années, de 1988 à 1991, en tant que directeur de cabinet du Premier ministre de l'époque, un certain Michel Rocard. C'est auprès de lui que le socialiste a fait ses débuts en politique. Il était notamment numéro 2 du PS lorsque Michel Rocard en était le premier secrétaire et un soutien de Martine Aubry lorsque celle-ci a repris les rênes du parti.

Après la fin de ses mandats à la tête de la région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon s'est retiré de la vie politique. Il est devenu professeur adjoint à HEC Paris en 2016, à l'âge de 69 ans, et enseignait les institutions et la gouvernance publique. L'homme avait toutefois pris position lors de l'élection présidentielle de 2017 en soutenant Emmanuel Macron plutôt que la gauche. Il avait également boudé la gauche aux élections régionales de 2021 en soutenant la candidate LR Valérie Pécresse, plutôt que la liste d'alliance entre EELV, le PS, LFI et le PCF. Il jugeait alors Audrey Pulvar "mauvaise", qualifiait Julien Bayou d'"extrémiste" et dénonçait les "outrances des insoumis". Il s'était en revanche fait plus discret et n'avait pas publiquement pris position lors des dernières élections qu'il s'agisse de la présidentielle de 2022 ou des législatives de 2024.

Jean-Paul Huchon, connu pour être un tacticien de talent était aussi un bon vivant, amateur de vins, féru de cinéma et de rock'n'roll rapporte BFMTV. Il laisse derrière lui son épouse et ses deux fils.

Un hommage à Jean-Paul Huchon

Après l'annonce de la mort de Jean-Paul Huchon, l'actuelle présidente d'Ile-de-France Valérie Pécresse a exprimé sa "grande tristesse" et lui a rendu hommage. "Je perds un ancien adversaire politique, devenu mon ami. Au fil des années, notre affrontement politique a cédé la place à l'estime. Nous partagions la passion de l'Île-de-France et des Franciliens couplée à une même exigence républicaine". Et la politique d'ajouter : "Avec le départ de Jean-Paul, une page de notre histoire régionale se tourne. Nous l'avons écrite ensemble, parfois face à face, souvent côte à côte.".