Gims reporte ses concerts : des raisons de santé évoquées, pourquoi le chanteur a pris cette décision ?

Gims a annoncé samedi le report de sa tournée, à quelques jours du premier concert. Les nouvelles dates s'échelonnent de novembre 2027 à janvier 2028.

C'est sur son compte Instagram que Gims a annoncé, samedi 24 octobre, le report de l'ensemble de ses concerts prévus en France et en Belgique entre le 27 octobre et le 17 décembre 2026. L'artiste évoque des raisons médicales, sans en préciser la nature. Il était attendu dès mardi au Zénith de Nantes pour la reprise de son "Carpe Diem Tour".

Dans son message, Gims ne cache pas sa déception. "C'est avec une peine immense que je vous annonce devoir reporter mon retour sur scène", écrit-il, avant d'expliquer qu'à "quelques jours de la première date", il doit "se rendre à l'évidence et se ranger aux avis médicaux". Il ajoute : "Je ne pourrai pas assurer ce concert, ni ceux des semaines à venir". Il promet à ses fans de les retrouver "très vite, avec la même envie et la même passion qui m'animent depuis le premier jour". Le chanteur insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une annulation, mais d'un report des représentations à des dates ultérieures.

Gims reporte ses concerts jusqu'en 2028

Treize concerts sont concernés par ce report. À Nantes, les trois représentations prévues les 27, 28 et 29 octobre sont déplacées aux 5, 6 et 7 janvier 2028. Les deux dates lyonnaises de novembre 2026 sont reportées aux 3 et 4 décembre 2027, tandis que les concerts de Toulouse et de Strasbourg sont reprogrammés respectivement aux 14 et 7 décembre 2027.

Bruxelles accueillera le public les 29 et 30 novembre 2027, et Orléans les 10 et 11 décembre. Quant aux deux concerts parisiens à la Plénitude Arena, ils se tiendront finalement les 21 et 22 décembre 2027. Les billets déjà achetés restent valables pour les nouvelles dates, sans démarche particulière à effectuer. Les spectateurs qui ne pourraient pas y assister peuvent demander un remboursement auprès de leur point d'achat. Seuls deux concerts sont maintenus aux dates initialement prévues : ceux du Vélodrome de Marseille et de l'Allianz Riviera de Nice, programmés en juin et en juillet prochains.