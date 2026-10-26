Michèle Barzach : de quoi est morte l'ancienne ministre de Chirac et ex-présidente de l'Unicef ?

Michèle Barzach, ancienne ministre déléguée à la Santé et à la Famille sous Jacques Chirac, est décédée ce lundi 26 octobre 2026. Elle était âgée de 83 ans.

Michèle Barzach, ancienne ministre déléguée à la Santé et à la Famille sous Chirac, est décédée ce lundi 26 octobre à 83 ans, a annoncé sa fille, Tatiana Renard-Barzach, à l'AFP. Sa fille a précisé qu'elle avait succombé, à Paris en fin de matinée, des "suites d'un AVC".

Née dans une famille juive à Casablanca au Maroc, Michèle Barzach avait suivi des études de médecine à Paris. Elle a ensuite exercé pendant plus de 15 ans comme gynécologue et psychanalyste. Elle a fini par s'engager politiquement, notamment en prenant des responsabilités dans le parti de Jacques Chirac, le RPR. Alors qu'elle était adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris, Alain Juppé, proche conseiller du maire, l'a remarquée et l'a prise sous son aile. Dans le parti, elle s'est hissée jusqu'à déléguée nationale aux affaires sociales. C'est en 1986 qu'elle est devenue ministre déléguée à la Santé et à la Famille alors que Jacques Chirac était Premier ministre. Elle est restée en poste jusqu'en 1988.

La lutte contre le Sida, mais aussi une polémique

En tant que ministre, Michèle Barzach avait notamment lancé les premières politiques publiques de lutte contre le sida, épidémie en pleine expansion à l'époque. En 1987, elle avait autorisé la vente libre de seringues en pharmacie, acte important pour la réduction des risques chez les toxicomanes. Elle a également permis d'autoriser la diffusion de publicité pour les préservatifs à la télévision. Après ce passage au gouvernement, elle a été conseillère de Paris puis adjointe à la mairie de Paris chargée des affaires sociales et de la santé. Après s'être retirée du parti en 1990, elle a signé, aux côtés de Simone Veil, un manifeste pour la parité en politique. Elle s'est également tournée vers l'humanitaire et a ainsi présidé l'Unicef France de 2012 à 2015.

Sa fin de carrière a été ternie en 2020 par l'affaire de l'écrivain Gabriel Matzneff, accusé de viols sur mineurs. L'ancienne ministre avait alors été entendue par l'Office central pour la répression des violences faites aux personnes dans le cadre de l'enquête car l'une des victimes affirmait l'avoir consultée une demi-douzaine de fois avec l'écrivain alors qu'elle était mineure et dans le but de se faire prescrire la pilule.