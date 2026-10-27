Antoine de Massy : le petit-cousin du prince Albert II décède dans des circonstances troublantes, un gardé à vue

Le petit-cousin du prince Albert II a été retrouvé mort dans un jardin de Monaco dimanche. Une enquête a été ouverte. Une personne est en garde à vue.

Antoine de Massy, petit-cousin du prince Albert II de Monaco, n'avait que 29 ans. Petit-fils de la princesse Antoinette, qui était la sœur aînée du prince Rainier III, il a été retrouvé mort dimanche 25 octobre dans un jardin de la Principauté dans des circonstances troublantes. L'information révélée dans un premier temps par Monaco-Matin a depuis été confirmée par le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault.

Une enquête avait été initialement ouverte "en recherche des causes de la mort", mais elle a depuis été "élargie", selon le procureur, afin de pouvoir procéder à l'interpellation d'une personne qui a ensuite été placée en garde à vue. À ce stade, on ignore toutefois le degré d'implication de cet individu. Le procureur général de Monaco a simplement indiqué que cette personne apparaissait "sur des vidéos" en compagnie d'Antoine de Massy.

Un meurtre à Monaco ? La thèse de l'accident n'est pas encore exclue

"Il ne s'agit à ce stade que d'un suspect/témoin de faits dont la qualification reste à déterminer, la thèse de l'accident n'étant pas exclue", a insisté le procureur général auprès de l'AFP, dont Paris Match se fait l'écho. La famille d'Antoine de Massy avait signalé sa disparition faute de l'avoir vu arriver au déjeuner familial dimanche midi. Des recherches avaient donc été engagées et le corps sans vie d'Antoine de Massy a finalement été découvert dans un jardin situé en contrebas du boulevard du Larvotto.

D'après une source bien informée, dont Paris Match se fait l'écho, le petit-cousin du prince Albert II de Monaco aurait été aperçu en train de tituber à la sortie d'une boîte de nuit du Rocher dans la nuit de samedi à dimanche. Quant à la personne placée en garde à vue, il semblerait qu'il s'agisse d'un résident monégasque de nationalité ukrainienne. Le procureur n'a cependant pas confirmé ces informations. Lundi soir, Monaco-Matin révélait que la garde à vue de l'homme arrêté avait été prolongée de 24 heures. Du côté du palais, le prince Albert II et son épouse la princesse Charlène ont fait part de leur "tristesse".