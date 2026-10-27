Antoine de Massy : qui était le petit-cousin du prince Albert mort à 29 ans dans des circonstances troublantes ?

Le petit-cousin du prince Albert II, Antoine de Massy, a été retrouvé sans vie dans un square de Monaco le 25 octobre en soirée. Discret, il était tout de même apparu lors de certains événements familiaux officiels.

La famille princière monégasque est en deuil. Antoine de Massy, petit-cousin du prince Albert II de Monaco, a été retrouvé mort dimanche 25 octobre dans un square de la principauté. Le petit-fils de la princesse Antoinette, sœur aînée du prince Rainier III, le père d'Albert, n'avait que 29 ans. Sa famille avait signalé ne pas avoir de nouvelles depuis dimanche midi : il ne s'était pas présenté au déjeuner familial. Des recherches avaient donc été engagées jusqu'à retrouver le corps dans un jardin du quartier Larvotto dimanche en début de soirée. D'après une source bien informée, dont Paris Match s'est fait l'écho, le petit-cousin du prince Albert II de Monaco aurait été aperçu en train de tituber à la sortie d'une boîte de nuit du Rocher dans la nuit de samedi à dimanche.

Une enquête avait été initialement ouverte "en recherche des causes de la mort", mais elle a depuis été "élargie", selon le procureur auprès de l'AFP, afin de pouvoir procéder à l'interpellation d'une personne qui avait été filmée en la compagnie d'Antoine de Massy peu de temps avant le drame. Arrêté lundi matin, cet homme a été placé en garde à vue en tant que suspect-témoin et celle-ci a été prolongée de 24 heures. Il semblerait qu'il s'agisse d'un résident monégasque de nationalité ukrainienne. Le procureur n'a cependant pas confirmé ces informations et a souligné que la thèse de l'accident n'était pas exclue.

Un sportif et un entrepreneur

Du côté du palais, le prince Albert II et son épouse la princesse Charlène ont fait part de leur "tristesse". "Leurs Altesses s'associent à la peine de sa famille et de ses proches et leur adressent leurs sincères condoléances en cette douloureuse circonstance", peut-on lire dans un communiqué.

Antoine de Massy était un passionné de tennis : initié dès l'âge de trois ans, il a suivi une formation sport-études en Floride. Il a rêvé de devenir sportif professionnel et de participer aux Jeux olympiques. Le fils du baron Christian de Massy et de Cécile Gelabale s'est finalement tourné vers l'entrepreneuriat en confondant Instant Tech, application destinée aux commerces et aux activités monégasques. Il travaillait aussi actuellement sur des projets pour lier la technologie à l'avancée médicale. Assez discret, il est tout de même apparu lors de certains événements familiaux officiels. En novembre 2025, il a, par exemple, assisté à la messe d'action de grâce et au Te Deum célébrés lors de la fête nationale monégasque.