Le père de Meghan Markle accusé de pédopornographie : sa fille avait coupé contact depuis des années

Meghan Markle est "anéantie" suite aux accusations de détention d'images pédopornographiques contre son père, Thomas Markle. Elle n'avait cependant plus de contact avec lui depuis 2018.

Thomas Markle est visé par des accusations de détentions d'images pédopornographiques. Elles ont été retrouvées dans sa maison aux Philippines par son propre fils, Thomas Markle Jr, le demi-frère de Meghan Markle, selon les informations révélées par les tabloïds ce vendredi 23 octobre. Il aurait trouvé de tels contenus, cachés dans quatre cartons, au cours de l'été pendant l'absence de son père. Sur les images, se trouveraient des enfants nus, voire se livrant à des actes sexuels. Certains seraient des tout-petits, préscolaires.

Le ministre de l'Intérieur philippin, Jonvic Remulla, a confirmé à l'AFP que les autorités avaient retrouvé "une importante quantité de matériel pédopornographique ainsi qu'un ordinateur portable [qui] fait actuellement l'objet d'une expertise judiciaire", mais doivent encore déterminer à qui appartient le matériel et son contenu exact. Le suspect est toutefois considéré comme un "possible délinquant sexuel du genre le plus grave", a ajouté le ministre.

Thomas Markle conteste formellement les faire et assure n'avoir "jamais eu de relations sexuelles avec des personnes de moins de 18 ans" et que les images ont été placées à son insu chez lui et sur son ordinateur. Il a déclaré au Daily Mail que son fils voulait se faire de l'argent suite à ces allégations. La demi-soeur de Meghan, Samantha, a dénoncé des accusations "dégoutantes" et a avancé que son frère aurait agi ainsi après que les versements de son père envers son fils aient été coupés. Le ministre de l'Intérieur philippin a précisé au Guardian que "dans ces cas où les conflits familiaux s'entremêlent, nous devons examiner tous les aspects. Nous voulons être certains avant de publier les conclusions. Les données médico-légales seront complètes dans une semaine".

Meghan Markle "anéantie", elle s'éloigne avec sa famille

Megan Markle a décidé, dans ce contexte, de quitter l'Angleterre avec son mari, le prince Harry, et leurs deux enfants. Leur destination reste, pour l'heure, inconnue, mais il serait parti pour un court séjour, de petites vacances, à l'étranger. Selon un proche auprès de Hello Magazine, Megan Markle est "anéantie". La mère de famille avait exprimé son souhait de "prendre ses distances avec l'ébullition médiatique, ne rien regarder, pour sa propre santé mentale", et ce même avant les révélations publiques. Dans une déclaration transmise à People, elle a réagi aux accusations visant son père et a confié être "profondément bouleversée". Elle a ajouté avoir été informée des faits reprochés à son père en 2018 : "En 2018, une lettre a été envoyée à la police métropolitaine et au service de protection de la famille royale. Cette lettre m'a ensuite été communiquée. Elle contenait des allégations troublantes et inquiétantes à l'encontre de mon père, et on m'a assuré qu'une enquête était en cours", a-t-elle raconté.

Meghan Markle avait alors pris ses distances avec son père et ne l'autorisait pas à voir ses petits-enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet. Ce dernier était revenu aux Etats-Unis, début 2026, dans un centre de rééducation pour poursuivre ses soins médicaux lié à l'amputation de sa jambe gauche sous le genou. Elle avait fait suite à un AVC et à un caillot de sang. La duchesse de Sussex lui aurait écrit une dernière fois en décembre de l'année dernière suite à son amputation, mais aussi pour revenir sur les raisons qui l'ont poussée à couper contact. Moins de deux mois après leur retour en Angleterre, le couple royal traverse de nouveau un moment difficile et s'est ainsi éloigné.