Christine Lagarde fait une révélation sur sa santé et annonce son départ de la BCE

Christine Lagarde a annoncé ce jeudi 29 octobre qu'elle quitterait la présidence de la Banque centrale européenne avant la fin de son mandat. Elle a révélé dans le même temps avoir récemment subi une intervention chirurgicale.

Deux annonces inattendues en quelques heures. Ce jeudi 29 octobre, Christine Lagarde a officialisé son départ anticipé de la Banque centrale européenne (BCE), qu'elle dirige depuis novembre 2019. Dans un communiqué, l'institution a précisé que sa présidente quitterait ses fonctions le 7 février 2027, près de neuf mois avant l'expiration de son mandat, initialement prévue fin octobre. À 70 ans, l'ancienne ministre française de l'Économie met ainsi un terme à plus de sept années à la tête de la politique monétaire de la zone euro.

La décision a été communiquée au Conseil des gouverneurs de la BCE ainsi qu'au président du Conseil européen, António Costa. Dans une vidéo publiée sur le réseau social X, Christine Lagarde a remercié les personnes qui l'ont accompagnée durant son mandat. Mais un détail a également attiré l'attention : la responsable européenne est apparue avec deux pansements sur le visage. Quelques heures après cette publication, elle a choisi de prendre elle-même la parole pour éviter les spéculations.

"Juste pour éviter toute rumeur sur les réseaux sociaux", a-t-elle écrit dans un second message avant d'expliquer que ses pansements étaient liés à une petite intervention chirurgicale subie plus tôt dans la semaine, sans en préciser la nature. De quoi interroger sur d'éventuels soucis de santé de Christine Lagarde. La haute fonctionnaire n'en a pas dit plus, mais a invité ses abonnés à suivre les recommandations de leur médecin et à faire examiner leur peau.

Just to avoid any social media chatter: the plasters on my face are due to a small surgery earlier in the week. Follow doctors orders and get your skin checked regularly! — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

L'intervention chirurgicale de Christine Lagarde est-elle liée à son départ de la BCE ?

La simultanéité des deux annonces pourrait susciter des interrogations, mais aucun élément ne permet d'établir un lien entre l'intervention chirurgicale et la démission de Christine Lagarde. Le communiqué officiel de la BCE ne mentionne aucune raison médicale pour expliquer ca départ. La Française n'a pas non plus évoqué de problème de santé de son côté. Son message sur les pansements vise uniquement à expliquer leur présence.

Le départ anticipé lui faisait d'ailleurs l'objet de spéculations depuis plusieurs mois. Dès septembre, interrogée par la télévision irlandaise RTÉ sur une éventuelle démission avant octobre 2027, elle avait répondu "nous verrons". Selon Reuters, plusieurs responsables européens envisageaient déjà sa succession, tandis que son nom circulait pour prendre la tête du Forum économie mondiale, organisateur du sommet de Davos. Car si elle démissionne, Christine Lagarde ne parle pas de retraite et pourrait entamer un nouveau chapitre de sa carrière, elle qui a écarté une candidature à la présidentielle 2027.

Qui pourrait remplacer Christine Lagarde à la présidence de la BCE ?

La démission de Christine Lagarde ouvre désormais une période de négociations entre les dirigeants européens. Son successeur devra être désigné par le Conseil européen, conformément aux règles prévues par les traités. Selon Reuters, deux anciens gouverneurs de banques centrales figurent parmi les personnalités pressenties : le Néerlandais Klaas Knot et l'Espagnol Pablo Hernández de Cos.

Le calendrier de cette succession revêt également une importance politique. En quittant la BCE dès février 2027, Christine Lagarde permet aux dirigeants européens actuels de choisir son remplaçant avant l'élection présidentielle française du printemps. Emmanuel Macron pourrait ainsi participer à cette décision avant la fin de son mandat. Ce calendrier alimente les analyses sur les raisons de son départ anticipé, sans que la BCE ait confirmé une motivation politique. António Costa a annoncé par ailleurs que la procédure de nomination serait engagée immédiatement, afin d'assurer la transition à la tête de l'institution.