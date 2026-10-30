Mort de Didier Fraisse : de quoi le réalisateur du Bidgil, du Juste Prix et d'autres jeux est-il décédé ?

Didier Fraisse, la réalisateur de nombreux programmes télé français devenus cultes, est mort le jeudi 29 octobre 2026 à l'âge de 65 ans. Son entourage évoque une "longue maladie".

Le paysage audiovisuel français est endeuillé. Le réalisateur Didier Fraisse à qui l'on doit une longue série de jeux et autres programmes télévisés est mort le jeudi 29 octobre 2026. Ce sont ses proches qui ont annoncé la triste nouvelle. "Après un long combat contre la maladie, Didier s'en est allé cette nuit", ont écrit ses proches sous une série de photos publiées sur les réseaux sociaux. "Tout le monde sait à quel point il était un papa, mari, ami, collègue extraordinaire par sa générosité, son humour et l'attention qu'il portait aux autres", ont-ils ajouté. Didier Fraisse avait 65 ans.

La mort de Didier Fraisse semble donc lié à un souci de santé de réalisateur, mais sa famille est restée très pudique et n'a pas précisé le nom de la maladie ayant emporté le sexagénaire

Né le 7 août 1961 à Lyon, Didier Fraisse a débuté sa carrière télévisuelles en tant que technicien en étant cadreur et assistant avant de passer à la réalisation au début des années 1990. Figure incontournable des coulisses du petit écran, il a façonné le rythme et l'identité visuelle de nombreux divertissements cultes. Il a notamment été aux manettes d'émissions phares comme le Bigdil animé par Vincent Lagaf', le Juste Prix ou encore Pyramide et Les Z'amours.

Complice des animateurs, Didier Fraisse a notamment partagé une longue aventure professionnelle avec Jean-Luc Reichmann. les deux hommes ayant collaboré sur Attention à la marche ! puis Les Douze Coups de midi pour plus de 8 000 émissions communes.

Le savoir-faire de Didier Fraisse s'étendait également à d'autres formats populaires comme les grands directs de l'été avec l'émission Intervilles ou des programmes comme C'est pas sorcier et Météo à la carte sur les chaînes du groupe France Télévisions. Le réalisateur a également mis en image des compétitions d'envergure, dont plusieurs éditions des Jeux olympiques à Pékin en 2008, Londres en 2012, Rio en 2016 et Tokyo en 2021.

Reichmann, Guillon, Brogniart, Féraud... Les animateurs télé rendent hommage à Didier Fraisse

Après l'annonce de la mort de Didier Fraisse, de nombreux animateurs du paysage audiovisuel français ont réagi en rendant hommages au célèbre réalisateur : Laurent Romejko, Thomas Isle, Bruno Guillon, Maya Lauqué, Louise Ekland, Cyril Féraud ou encore Jean-Luc Reichmann. "Mon Didier, de toutes les vannes que tu as pu faire, celle-ci, c'est vraiment la plus nulle… Tu vas me manquer, beaucoup", a écrit Bruno Guillon sur Instagram.

"Nous avons ri, nous avons pleuré, nous nous sommes engueulés comme des chiffonniers. Tu es parti, et j'avais juste une seule envie ce soir, celle de te dire que je t'aimais comme on se l'est dit avant que tu ne partes au Paradis", a réagi pour sa part l'animateur des Douze Coups de midi. Les mots de Denis Brogniart résument les hommages faits à Didier Fraisse qualifié de "mec en or".