"Son domicile entièrement fouillé" : Élise Lucet cambriolée et très émue par ce qu'ont pris des voleurs

La journaliste Élise Lucet a été victime d'un cambriolage mercredi. Si entre 50 000 et 100 000 euros de bijoux ont été dérobés, la plupart d'entre eux appartenaient à son défunt mari ou étaient des cadeaux qu'il lui avait faits.

Élise Lucet rejoint la longue liste des personnalités victimes d'un cambriolage. Les faits sont survenus mercredi 4 novembre à Suresnes, en banlieue parisienne. Selon les informations d'Europe 1 et du Parisien, un ou plusieurs cambrioleurs sont parvenus à entrer dans le domicile de 250 m², répartis sur quatre étages, de l'ancienne présentatrice du 13 Heures de France 2, entre 9 heures et 17 heures.

Il semble que le ou les cambrioleurs soient parvenus à s'introduire dans ce pavillon des Hauts-de-Seine "après avoir forcé une baie vitrée située face à la cuisine" et qu'ils aient ensuite "entièrement" fouillé l'habitation, "y compris le sous-sol", selon une source policière dont Le Parisien se fait l'écho. Cette même source rapporte qu'entre 50 000 et 100 000 euros de bijoux auraient ainsi été récupérés.

Une enquête ouverte après le cambriolage d'Élise Lucet

À ce stade, l'enquête pour "vol aggravé" ouverte ne fait que commencer. Elle a été confiée à la sous-direction de la police judiciaire des Hauts-de-Seine. Tout reste à déterminer. L'objectif sera "d'identifier le ou les auteurs". Il semble que le logement "ne disposait pas de coffre-fort" et que les alarmes et autres dispositifs de vidéosurveillance "n'étaient pas activés" au moment du cambriolage. Quant à l'inventaire précis du préjudice, il restait "à établir" ce jeudi.

Auprès du Parisien, Élise Lucet a confié que sa fille et elle allaient bien malgré le cambriolage et, surtout, qu'elles ne se trouvaient pas sur place au moment des faits. Quant aux bijoux dérobés, Élise Lucet a révélé s'être surtout fait voler des montres qui appartenaient à son mari, antiquaire et décorateur, mort en 2011. "Il aimait les montres et en avait acheté quelques-unes à l'époque", a expliqué Élise Lucet, ajoutant : "Des montres pas très chères, mais qui ont pris de la valeur avec le temps." Sa bague de fiançailles ainsi que son alliance et un bracelet que son défunt mari lui avait offert "pour la naissance de [leur] fille" figurent également dans le butin emporté. Au Parisien, la journaliste a expliqué ne pas être "une femme qui court les bijouteries" et que, de fait, les objets volés avaient surtout pour elle une "grande valeur sentimentale".

Ces dernières années, comme de nombreux Français, bon nombre de personnalités se sont fait cambrioler. Élise Lucet rejoint ainsi des personnalités comme l'animateur de Koh-Lanta, Denis Brogniart, victime d'une tentative de cambriolage en juillet 2024, ou encore l'animateur Bruno Guillon, qui s'était fait séquestrer avec sa famille en septembre 2023 par des individus qui étaient repartis avec des bijoux, des montres et des sacs de luxe.