Mort de Fred Forest : "Allongé dans ce trou"... Le message posthume de l'artiste synthétise son travail et sa malice

Pionnier du multimédia, l'artiste français Fred Forest est mort mercredi 4 novembre à l'âge de 93 ans, comme il l'a lui-même annoncé dans un message transmis par son fils.

Il incarnait la provocation. L'artiste français Fred Forest est décédé mercredi 4 novembre 2026 à l'âge de 93 ans, ainsi qu'il l'a lui-même annoncé dans un message transmis par son fils à l'AFP. Pionnier de l'art vidéo, du net art, personnage fantasque et malicieux, novateur et ambitieux, celui qui est né le 6 juillet 1933 à Mascara en Algérie avait également été contrôleur des postes et télécommunications avant de débuter sa carrière artistique.

"J'ai, grâce à la complicité affectueuse de mon fils Adrien, le plaisir de vous annoncer ma propre disparition", écrit-il dans son message, où il se dit "adulé par beaucoup, méprisé par certains et ignoré par le plus grand nombre". "Mon activité dans l'art que j'ai tenté de renouveler chaque jour que j'ai vécu a donné plein sens à ma vie. En cela je sais avoir été comblé par ce jeu très sérieux qu'est l'art, auquel je me suis adonné toute mon existence, et qui m'aura appris finalement que l'argent n'est nullement nécessaire pour réaliser ses rêves les plus fous", poursuit-il dans son message posthume.

Docteur d'Etat à la Sorbonne et adepte des NFT

Dès janvier 1972, il avait publié dans le quotidien Le Monde, sous un article titré "Communiquer", un rectangle blanc, œuvre intitulée 150 cm2 de papier journal. En 1976, invité à la télévision belge, il persuade les téléspectateurs qu'il peut, depuis le studio où il se trouve, les voir, cherchant ainsi à inciter le public à ne plus être passif devant l'écran. Son message posthume illustre parfaitement sa personnalité complexe : "Allongé dans ce trou creusé dans la terre à Anserville, à proximité du Territoire du M2, je vais avoir tout mon temps maintenant pour réfléchir sereinement à ce que je fais demain, mes amis...".

En 2021, il avait annoncé la mise en vente d'un NFT (acronyme de "Non-Fungible Token", en français "jeton non fongible", signifiant un objet numérique unique et certifié), NFT-Archeology, pour un montant de "69,3 millions + 1 dollar" avec le but affiché de battre le record de l'époque. "C'est un jeu qui fait du sens dans le milieu de l'art", avait-il alors expliqué à l'AFP.