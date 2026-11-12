"C'est la surprise" : Fabienne Carat donne des nouvelles sur son hospitalisation et son opération du poumon

Fabienne Carat a dû être conduite aux urgences après avoir ressenti de fortes douleurs et des difficultés à respirer. La comédienne de 47 ans a donné davantage de détails sur son état de santé.

L'actrice française Fabienne Carat se prépare à passer plusieurs jours à l'hôpital. Connue du grand public pour son rôle dans le feuilleton Plus belle la vie, Fabienne Carat a annoncé sur son compte Instagram avoir été hospitalisée en urgence pour un grave pneumothorax dans la nuit de mardi à mercredi.

La comédienne de 47 ans explique qu'elle a rencontré de grandes difficultés à respirer et ressenti de vives douleurs intercostales et dans le dos. "J'ai eu la sensation que je n'allais pas me réveiller", confie-t-elle à ses fans. Après son passage aux urgences, elle a finalement dû se faire poser un drain et un aspirateur : "J'ai (…) le poumon entièrement décollé. Il est tout petit parce que l'air a pris plein de place (…) J'avais des douleurs intercostales et surtout dans le dos aussi", explique-t-elle, tout en essayant de rassurer sa communauté en dédramatisant la situation.

"Je ne peux pas sortir tout de suite", confie Fabienne Carat

Une situation que Fabienne Carat ne s'attendait absolument pas à vivre, au même titre qu'une hospitalisation de plusieurs jours : "Entre deux, trois jours, une semaine à l'hôpital en soins intensifs… Ça fait un peu bizarre, on ne s'y attend pas", dit-elle. "Je ne peux pas sortir tout de suite. C'était la surprise. On croit toujours que tout va bien", ajoute-t-elle, non sans humour.

Celle qui a également été vue à la télévision dans Section de Recherches a profité de son malheur pour faire passer un message aux internautes et à ses fans : "Si vous avez des problèmes pour respirer, n'hésitez pas à aller faire une radio, une échographie et tout parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dépasser et se dire que tout va bien", met-elle en garde.