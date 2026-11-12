Jean Puech : de quoi est mort l'ancien ministre et homme fort de l'Aveyron ?

L'ancien ministre Jean Puech est mort ce jeudi 12 novembre 2026 à l'âge de 84 ans, a annonce sa famille à l'AFP. Sa carrière politique a été marqué par son engagement auprès de sa région natale.

L'Aveyron perd l'une de ses figures politiques. Jean Puech est mort ce jeudi 12 novembre 2026 à la Grande Motte, dans l'Hérault, ont indiqué son épouse Danièle et son ancien collaborateur René Bécouze à l'AFP. Il s'est éteint à 84 ans, entouré de sa famille. Si l'homme s'était retiré dans la station balnéaire héraultaise depuis quelques années, c'est bien pour son département natal de l'Aveyron et plus largement sa région qu'il a œuvré une grande partie de sa carrière.

Né le 22 février 1942 à Viviez , dans l'Aveyron donc, cet ancien professeur de sciences physiques a entamé son parcours politique en tant qu'élu local en 1970, plus précisément comme conseiller général du canton de Rignac, commune dont il a également occupé le fauteuil de maire de 1977 à 2001. C'est grâce à un solide ancrage territorial qu'il a grimpé les échelons de la politique locale jusqu'à devenir président du conseil général de l'Aveyron en 1976. Un mandat qu'il a conservé pendant 32 ans jusqu'en 2008. Jean Puech a également été sénateur de l'Aveyron en 1980 sous l'étiquette des Républicains indépendants avant de rejoindre l'UMP (aujourd'hui devenu LR) et y est resté jusqu'en 2008.

Si Jean Puech est indissociable de son département natal, il a aussi marqué la politique nationale, toujours en portant la voix des collectivités, comme en présidant l'Assemblée des départements de France de 1989 à 2004, ainsi que l'Observatoire de la décentralisation au Sénat. Mais surtout, Jean Puech a fait partie du gouvernement en étant nommé ministre de l'Agriculture et de la Pêche sous Édouard Balladur, de 1993 à 1995. Il a également et brièvement été ministre de la Fonction publique d'Alain Juppé de mai à novembre 1995.

Depuis 2008, Jean Puech s'était retiré de la vie politique, mais il a continué pendant quelques années à défendre sa région et plusieurs engagements notamment autour de la forêt et de la préservation des territoires. Il reste connu pour l'inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l'Unesco.

La mort de Jean Puech a fait réagir les élus locaux comme l'actuel président du conseil départemental de l'Aveyron, Arnaud Viala. "Son parcours est celui d'un bâtisseur infatigable. À la tête du conseil général, il a modernisé l'Aveyron, défendu ses intérêts avec une fermeté redoutée, et su imposer son leadership, parfois redouté, toujours respecté", écrit l'élu dans un communiqué. "Président de l'Assemblée des départements de France (1989-2004), vice-président du Comité des régions de l'Union européenne, il a aussi porté la voix des territoires bien au-delà des frontières hexagonales", ajoute ce dernier.