Muriel Robin a révélé au cours d'une interview accordée lundi à France Inter qu'elle avait récemment compris qu'elle avait été victime d'un viol collectif lorsqu'elle était enfant.

Muriel Robin s'apprête à faire son grand retour sur scène. Alors qu'elle s'était dit qu'elle ne ferait plus de one-woman-show, l'humoriste sera finalement bien seule sur scène du 6 janvier au 14 février 2027 au théâtre Marigny à Paris, avant une tournée des Zéniths en 2028, avec son nouveau spectacle intitulé Infiniment Robin. C'est donc dans le contexte de son grand retour en solo sur scène, après 13 ans d'absence, que Muriel Robin était l'invitée, ce lundi 16 novembre, de l'émission Grand Portrait de France Inter.

Au cours de cet entretien d'une vingtaine de minutes, Muriel Robin est bien sûr revenue sur son spectacle à venir, mais elle a aussi abordé des sujets plus sensibles comme son addiction à l'alcool. Une addiction dont elle a confié avoir récemment trouvé l'origine. "J'ai réalisé l'année dernière que j'avais été violée", a-t-elle lâché au micro de Sonia Devillers. Et l'humoriste d'expliquer : "J'ai fait un déni. Ce fameux déni, j'allais dire je suis 'contente' de l'avoir fait, mais c'est vrai qu'on en entend parler, on se dit : 'Mais c'est pas possible !' Moi, c'est 60 ans après, 60 ans."

"Je sais exactement où ça s'est passé"

Un traumatisme refoulé durant six décennies donc, qui a finalement ressurgi au détour d'une interview. Muriel Robin explique que tout lui est brusquement revenu au cours d'une émission avec Marina Carrère d'Encausse. "On parle et tout d'un coup, l'image devient complète, en direct avec elle. Ça y est, pouf, paf !" Les images, ce sont celles d'un viol collectif survenu alors qu'elle n'était qu'une enfant. L'humoriste aujourd'hui âgée de 71 ans avait 10 ans au moment des faits.

"J'avais l'image de trois garçons, je n'avais que les visages… Je sais exactement où. Je pourrais y retourner demain, à Saint-Étienne, je sais exactement où ça s'est passé", explique celle qui est née à Montbrison et a passé une grande partie de son enfance à Saint-Étienne. Depuis la fin de son déni, Muriel Robin estime être "guérie de plein de choses". "Ça y est, j'en suis sortie", lance-t-elle, en référence notamment à l'alcoolisme dont elle a souffert durant près de 30 ans, à la suite de ce terrible traumatisme.

Une addiction qui avait débuté alors qu'elle n'avait que 13 ans. "Je rentre dans les bistrots, les autres demandent une orangeade, et moi je demande ça", du Sancerre, explique-t-elle. L'alcool, "ça embrouille, ça endort un peu quelque chose", c'est une "façon de remettre sa vie à demain", explique celle pour qui désormais, "ce qui est intéressant dans la vie, c'est quand même de conscientiser qui on est pour pouvoir éventuellement l'améliorer".